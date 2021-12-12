CHP’li Tığlı: TÜİK’e göre Soylu insan hakları savuncusu, Varank Mars’ta, Nebati Nobel aldı!

CHP’li Necati Tığlı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinin güvenilmez olduğunu belirtti. Tığlı, “TÜİK'e göre, Süleyman Soylu insan hakları savunucusu; Mustafa Varank şu an Mars'ta, Fatih Dönmez Meclis bahçesinden çıkan dünyanın en büyük petrol kuyusunun başında, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Nobel Ekonomi Ödülü, Merkez Bankası'nda da 260 milyar dolar var” sözleriyle TÜİK'i tiye aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini engelleyen TÜİK Başkanı bütçe görüşmesine katılmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu bu kararı yerinde bularak, “Buraya gelmemişler. Gelmemeleri gerekir. Öyle bir TÜİK'in, öyle bir kamu kurumunun burada olmaması gerekir. Milletin temsilcilerinin yüzüne bakacak durumunun olmaması gerekir, onun için gelmelerini istemedik” dedi. CHP’li Süleyman Bülbül, resmi enflasyon rakamları ile yeniden değerlenme oranları arasındaki farka dikkat çekti, “Yapmış olduğu, işlemiş olduğu 'belgede sahtecilik', 'resmî evrakta sahtecilik' suçundan yargılanacak” diye konuştu.

CHP’li Necati Tığlı da TÜİK’in güvenilmez olduğunu belirterek, “TÜİK'e göre, Süleyman Soylu insan hakları savunucusu; Mustafa Varank şu an Mars'ta, Fatih Dönmez Meclis bahçesinden çıkan dünyanın en büyük petrol kuyusunun başında, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Nobel Ekonomi Ödülü, Merkez Bankası'nda da 260 milyar dolar var" ifadesini kullandı.