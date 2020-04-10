CHP’li Tezcan: Bedel ödeyen yine Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel

CHP PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM gündeminde olan infaz düzenlemesine ilişkin olarak yaptığı konuşmada tutuklu gazetecileri gündeme getirerek, "Bedel ödeyen yine Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel" dedi.

CHP’li Tezcan, teklifte tutuklu gazetecilere dair bir madde olmamasını eleştirdi. Tezcan’ın Genel Kurulu’da yaptığı konuşma şöyle:

“AK Parti sözcüsü ‘Kimse bizden FETÖ için yumuşama beklemesin’ dedi. Telaş etmeyin, kimsenin böyle bir yumuşama beklediği yok sizden. Zaten telaşınıza gerek yok. FETÖ'nün etkili ve yetkili kadroları, FETÖ borsası çalıştığı için FETÖ borsasında işini yürütüyor. Sırtını da saraya dayamış. Neyin telaşı içerisindesiniz?

Peki bedel ödeyen kim? Bedel ödeyen yine Barış Terkoğlu, bedel ödeyen yine Barış Pehlivan, bedel ödeyen yine Murat Ağırel. Dün FETÖ'nün sizinle beraber, ittifakla hapse attıkları bugün yine sizin döneminizde, sizin gibi düşünmüyor diye hapisteler. Bu teklifte bunlarla ilgili hiçbir şey var mı? Yok.

Şunu herkes biliyor ki, bu ülkede eli kalem tutanı terör örgütüne yardımdan içeri attılar. Bu ülkede tweet atan genci terör örgütüne yardımdan içeri attılar. Gerçekleri açıklayan gazeteciyi, ‘devlet bilgilerini ifşa etti’ diye hapse attılar. Siyasetçiyi bu sebeplerle hapse attılar. Bu teklifin içerisinde hiçbir şey yok. Terörün Allah belasını versin! Buradan söylüyorum. Ancak tweet atan genci, siyasetçiyi, eli kalem tutanı 'terör örgütü üyesiydi' diye adliye kapısına götürene de yazıklar olsun."