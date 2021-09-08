CHP'li Tekin: Ülke tarımının fişinin tamamen çekildiği gün

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan nohut, mercimek, buğday, arpa, mısır, yulaf gibi ürünlerde ithalattan alınacak gümrük vergisini sıfıra indiren Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı eleştirerek, “Bugün ülke tarımının fişinin tamamen çekildiği gündür. Alınan bu kararların anlamı; bizim tarım politikamız bitmiştir, çökmüştür. O yüzden bugün kara bir gün olarak tarihe geçecektir” dedi.

"Esasında bir ülkenin tarımı sıfırlanıyor, gıda geleceği yok ediliyor"

Sıfır gümrükle ithalat izni verilen Hububat ve bazı hububat tohumlukların AKP döneminde üretimin yetersiz kaldığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

“Alınan sıfır gümrük kararının adı çok nettir. ‘Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık’ demektir. Geldiğimiz nokta itibariyle soframızdaki ekmek ithal buğdaydan, tabaktaki pirinç, pilavın üzerindeki nohut, yemekteki Ayçiçek yağı, üstümüzdeki kıyafetin pamuğu ithal. Yirmi yıllık tek başına iktidarların sonunda tarımı batağa sürüklediklerini, ahaliyi hamaset ve sloganla artık kandıramayacakları çok net ortadadır.

Esasında bir ülkenin tarımı sıfırlanıyor, gıda geleceği yok ediliyor. 2005 yılında tarım kesiminin bankalara olan borcu 4,3 milyar dolarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 2021 yılı mart ayı raporuna göre 17 milyar dolara çıktı. Çiftçinin borcu 16 yılda 4 kattan fazla artmış durumda. İthalatın desteklendiği, neredeyse bir milyon kişinin tarımdan çekildiği, AKP iktidarı döneminde çiftçi kendi toprağında işçi konumuna getirildi.

"Sofrasında tükettiği gıdayı dışarıdan alan ülkenin bağımsızlık iddiası havada kalmaya mahkûmdur"

Sofrasında tükettiği gıdayı dışarıdan alan ülkenin bağımsızlık iddiası havada kalmaya mahkûmdur. Ülkemiz, tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken tam ithalatçı durumuna nasıl getirildi? Çünkü, AKP ürettirmiyor, üreteni sevmiyor. Derhal bu yanlış karar düzeltilmelidir.”

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