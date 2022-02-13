CHP'li Tekin: Ölüm istatistiksilerini bilmeyen TÜİK, Türkiye nüfusunu nasıl hesapladı?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TÜİK'in 2021 yılı Türkiye nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 olarak açıkladığını ancak 2020 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin aradan 1 yıl geçmesine rağmen açıklanmadığını belirterek "Ölüm ve ölüm nedeni istatistiksilerini bilmeyen TÜİK, Türkiye nüfusunu nasıl hesapladı doğrusu merak ediyoruz” dedi.

"Eldeki verilere göre, Türkiye bir yandan genç beyinlerini kaybederken öte yandan şimdiye kadar görülmemiş biçimde ülkemizde ki kayıtlı yabancı sayısının artığı anlaşılıyor. Ülkemiz, dünyada neredeyse vatandaşlık hakkını en kolay veren bir ülke konumuna gelmiş" diyen Tekin, ekonomik ve siyasi ortam nedeniyle gençlerin gelecekleriyle ilgili kaygılarının arttığının altını çizdi.

"Nüfus artış hızları birbirini tutmuyor"

Türkiye’de 2020’den 2021’e geçerken kayıtlı yabancı nüfusta gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Tekin, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi olmuş. 5 milyondan fazla olan diğer düzensiz göçmenler bu nüfusa dâhil değil. 2020 yılında nüfus hızında ne oldu da yüzde 5.5 civarına düştü ya da ne oldu da şu an artış hızı tekrar 12.7 oldu? Bilen yok! Yetkili makamlar bu durumu bir türlü açıklamıyorlar. Bir önceki yıl ile bu yıl arasında ki nüfus artış hızları birbirini neden tutmuyor bunu öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Önümüz seçim ve biz yine kaç kişiyiz"

Tekin, “TÜİK’in son açıkladığı verilerine göre Türkiye nüfusu, 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi. Ama kim öldü? Kim kaldı belli değil. Kaç kişiye oturma izni ve vatandaşlık verildi? Belli değil. Korona öncesinde ülkemizde yılda 1 milyon 100 bin civarında doğum, 420 bin civarında ölüm vakası istatistiklere yansırken, son rakamlar bilinmiyor! TÜİK, rakamları güncel ve şeffaf bir şekilde yayımlamakla yükümlü. Görevini yaparken uyması gereken ilkeler kanunla belirlenmiş. İstatistikleri güncellik ve şeffaflık ilkesine göre hazırlayıp yayımlaması gerekiyor. Yani ortada açıklanan istatistiki veri yokken, gerçekten kaç kişiyiz bilmiyoruz. Bir bileni arıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Nüfus artış hızında yaşanan bu hızlı düşüş ve artışın sebeplerine ilişkin kamuoyunca ciddi soru işaretleri oluştuğunu söyleyen CHP’li Tekin, “Önümüz seçim ve biz yine kaç kişiyiz, tam olarak bilmiyoruz" vurgusu yaptı.