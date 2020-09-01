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Politika

CHP’li Tekin ilk kez oy verecek 7 milyon gencin raporunu sundu: AKP’de oy oranı yüzde 25’i geçmiyor

01 Eylül 2020 19:54

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıkladığı 'Z kuşağı raporu'na göre; AKP’nin oy oranı yüzde 25’i geçmiyor. Tekin, 7 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını belirterek, "Toplam seçmenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. İstediklerini hükümete getirir, istediklerini de hükümetten indirirler” dedi.

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