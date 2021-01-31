CHP’li Tekin’den ‘yayla’ tepkisi: Hangi Katarlı şirkete teslim edilecek, yakında anlayacağız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 yaylanın Cumhurbaşkanı Kararı’ya statüsünün değiştirilmesine tepki gösterdi. Tekin, “ Hangi Katarlı şirkete teslim edilecek, yakında anlayacağız” dedi.

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, Tekin, “Bu ülkenin en değerli yaylaları birilerine peşkeş çekileceği belli oldu. 19 yıllık iktidarları döneminde, ne zaman paraya sıkışsalar bu ülkenin en değerli varlıkları satmaya yöneliyorlar” diye konuştu.

Tekin, “Yaylaların imara açılacak olması dehşet verici bir gelişmedir. Büyükşehirlerde mezar alanları da dahil olmak üzere bittiği için, şimdi de rant için son kalan yaylalar imara açılıyor. Elimizde kalan son yaylaların imara açılması tarım ve hayvancılığa yapılabilecek en büyük ihanettir. AKP iktidarında nerede bir yeşil, akan dere ve yayla görüldüğünde hemen ranta açılmaya çalışıldığını iddia eden Tekin, ekonomik kaygılarınızı ekolojik kaygıların önüne geçirirseniz, unutmayalım ki ‘Z Kuşağı' bir gün bunun hesabını sizlerden soracaktır” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsü değişti; yaylalar imara açılabilecek