CHP'li Tekin: Borç yapılandırması ertelenmezse binlerce esnaf kepenk kapatabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, esnafın borç yapılandırmasının gelecek yıla ertelenmesi gerektiğini belirterek, “Yakında binlerce esnaf kepenk kapatabilir” uyarısında bulundu.

Önlem alınmazsa işsizler ordusuna binlerce kişinin katılacağına dikkat çeken Tekin, yapılandırma başvuru süresinin gelecek yıla kadar uzatılması gerektiğini ve taksit ödemelerinin de 2022 sonuna çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır iş yeri kapalı olan esnafa yapılandırma için tanınan süresinin dolduğunu hatırlatan Tekin, “Esnaf için yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde çok büyük bir krizle karşı karşıya kalacağız” dedi.

"Milyonlarca esnaf ödemeleri yapabilecek güçte değil"

Yapılandırma yapan esnafın ödeme zamanının geldiğini ancak ödeme gücünün olmadığını söyleyen Tekin, şunları söyledi:

“Halen birçok sektörde normale dönüş olmadı. Esnafımız çok ciddi ciro kaybı ile karşı karşıya kaldı. Zaten 15 ayı aşkın süredir faaliyetleri aç-kapa yapılarak durdurulan esnaf ve çalışanlar perişan bir şekilde yaşamını sürdürmekte. Milyonlarca esnaf ödemeleri yapabilecek güçte değil.”

"İktidar bu doğrultuda adım atmalı"

Mevcut ekonomik kriz ortamında süre uzatılmazsa öncekiler gibi bu yapılandırmanın da başarısız olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“İktidar bu doğrultuda doğru adımlar atarsa milyonlarca mükellef, esnaf, işletme rahatlayacak, kendi ödeme gücü ve kazancına göre beyan edeceği şekilde yapılacak ödemeler, kamu maliyesine ve bütçeye ciddi nakit gelir akışı sağlayacaktır. Aksi halde esnaf yeniden vergi borcu, ceza faizi, gecikme faizi gibi durumlarla karşı karşıya kalır.”