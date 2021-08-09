CHP’li Taşçıer: Tarım ve Orman Bakanlığı, çalınan bilgileri geri almak için Bitcoin üzerinden yüklü miktarda fidye ödedi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait sitelerin siber saldırıya uğradığı ve tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiği iddiasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, verileri geri almak için Bitcoin üzerinden fidye ödendiğini öne sürdü.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak bakanlığa ait tüm bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını, tüm tarım ve hayvancılık verisinin kaybedildiğini iddia etti.

TIKLAYIN - Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemi hacklendiği ve veriler için fidye istendiği iddia ediliyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bekir Pakdemirli’yi etiketleyerek söz konusu yazıyı anımsattı. Taşçıer devamında “Bakanlığın bilişim açığı nedeniyle tüm verilerinin çalındığı iddialarına hâlâ yanıt yok. Bana gelen bilgiler verileri geri almak için çalanlara ödeme yapıldığı yönünde. Öyleyse ne kadar ödediniz?” diye sordu.