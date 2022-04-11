CHP'li Taşçıer'den Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Beslenme bozukluklarına bağlı öğrenme ve gelişim geriliği yaşayan çocukları tespit edin

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak "Türkiye’deki tüm okulları ve öğrencileri kapsayacak ulusal bir tarama programı başlatın ve beslenme bozukluklarına bağlı öğrenme ve gelişim geriliği yaşayan çocukları tespit edin" dedi.

Beslenme bozukluklarına bağlı öğrenme ve gelişim geriliği yaşayan çocukların tespit edilmesini isteyen Taşcıer, “Türkiye’deki tüm okulları ve öğrencileri kapsayacak ulusal bir tarama programı başlatın ve beslenme bozukluklarına bağlı öğrenme ve gelişim geriliği yaşayan çocukları tespit edin. Çocukların sağlığını kalıcı olarak etkileyebilecek riskleri tüm detaylarıyla ortaya koyun” dedi.

Ekonomik krizin gelecek nesillerini etkilediğini kaydeden Taşcıer, şöyle konuştu: “İlgili kurumların koordinasyonu ile bu çocukların yaşadığı aileler için kapsamlı bir sosyal yardım programı başlatılmalı. Bu yardımlar, çocukların yaşadığı sağlık sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre ayarlanacak gıda destekleri olmalı. Ayrıca okullarda bu soruna yönelik beslenme programları da hayata geçirilmeli. Eğer bu sağlık krizine karşı ivedilikle önlem almazsak Türkiye’nin geleceğini riske atacağız. Bin 49 çocukta yapılan araştırmada kız çocuklarının yüzde 85,2’sinin, erkek çocuklarının yüzde 68,6’sının kansızlıkla mücadele ettiğinin ortaya çıkması olağanüstü bir riske işaret ediyor. Bu Türkiye’nin geleceğini emanet edeceği nesillerin dünyadan geri kalması demek.