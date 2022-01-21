CHP’li Taşcıer’den Bakan Koca’ya: Bizzat bildiğim çocukların testi pozitif çıktı; nasıl ‘12 yaş altı vaka yok’ diyebiliyorsunuz?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son bir haftada görülen Covid-19 vakaları arasında 12 yaş altı çocukların bulunmadığı yönündeki açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Bakan Koca’nın açıklamasının inandırıcı olmadığını söyleyen Taşcıer, “Bizzat bildiğim çocukların test sonuçları pozitif çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından okullarda sınıfların karantinaya alındığını duyuyoruz. Yine bizzat bildiğim, 12 yaş altı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Covid-19 pozitif çocuklar olduğu için karantina uygulandı. Nasıl '12 yaş altı vaka yok' diyebiliyorsunuz merak ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Son bir haftada görülen vakaların yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında, yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir” demişti.

Gamze Taşcıer, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Taşcıer, Koca’ya, “Açıkladığınız istatistiki veride 12 yaş altı çocuklar göz ardı mı edilmiştir, yoksa bu çocukların test sonuçları hiç değerlendirilmemekte midir” diye sordu.

Taşcıer, şunları kaydetti:

"Hekimler, hastanelerde çocuk hasta başvuru ve yatışlarının çok ciddi şekilde arttığını söylüyorlar"

“Bizzat bildiğim, tanıdığım çocuklara geçen hafta Covid-19 tanısı konuldu, evlerinde karantinadalar. Bakanın hiç 12 yaş altı vaka yokmuş gibi açıklaması inanılır gibi değil. Hekimler, hastanelerde çocuk hasta başvuru ve yatışlarının çok ciddi şekilde arttığını söylüyorlar. Tüm dünyada 12 yaş altı da dahil olmak üzere çocuk vaka sayısının arttığını gösteren araştırma ve veri paylaşımları varken Türkiye’de nasıl bir mucize var ki 12 yaş altı çocuklarda Covid-19’a rastlanmıyor.

Bizzat bildiğim çocukların test sonuçları pozitif çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından okullarda sınıfların karantinaya alındığını duyuyoruz. Yine bizzat bildiğim, 12 yaş altı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Covid-19 pozitif çocuklar olduğu için karantina uygulandı. Nasıl ‘12 yaş altı vaka yok’ diyebiliyorsunuz merak ediyorum.”

Taşcıer, Bakan Koca’ya gerçek verileri açıklama çağrısı yaptı. (ANKA)