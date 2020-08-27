CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, nöbetçi eczanelere gelenlerin büyük çoğunluğunun Covid-19 hastası ya da şüphelisi olduğunu belirterek, eczacılar dinlendiğinde, Bakanlığın verilerine inanmanın mümkün olmadığını söyledi. Taşcıer, “Bakan Bey şakalı tweetler atıyor ama durum ifade edilenden çok daha ciddi” dedi.

Taşcıer yaptığı açıklamada, Covid-19 döneminde eczacıların risk altında olduğuna dikkat çekerek, Türk Tabipleri Birliği'ne göre vakaların açıklanandan on kat daha fazla olduğunu vurguladı. Taşcıer “Ankara’da sağlık çalışanlarında görülen pozitif vaka sayısı bini geçmiş durumda. Sadece son bir haftada 2 eczacı meslektaşımızı ve bir eczane çalışanımızı bu virüs nedeniyle kaybettik” dedi.

Taşcıer, eczanelerde bulaşma riskini artıran kâğıt reçete uygulamasına bir an önce son verilmesini ve e-reçete sistemine geçilmesini önerdi.

Taşcıer, “Sağlık Bakanı vatandaşa trip atan şakalı sosyal medya paylaşımları yaparken, salgın yönetimine olan güven tüm hızıyla azalıyor. Bakanın her akşam açıkladığı veriler, salgınla mücadelenin sahada değil, kağıt üzerinde verildiğini gösteriyor” dedi.