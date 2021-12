CHP'li Tarsus Belediyesi'nden "askıda et" uygulaması

Tarsus Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için 'askıda et' uygulaması başlattı. CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Halk Et Market'lerde piyasa altından et satıldığını söyledi.

Daha önce askıda ekmek uygulamasını da başlatan Tarsus Belediyesi, şimdi de 'askıda et' uygulaması başlattı. Halk et marketten elde edilen kar üzerinden başlatılan uygulama, dar gelirli vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Askıda et uygulamasına bugün itibariyle başlayan halk et market, dar gelirli vatandaşlara et, ekmek ve tost peyniri dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Bozdoğan, halk et markette piyasanın altında fiyatlarla et satıldığını, bunun yanı sıra Tarsuslularla dayanışma örneği göstererek 'askıda et' uygulamasını da başlattıklarını ifade etti.

"Parası olmayana da et vereceksiniz"

Et markette dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun ürünleri hizmete sunduklarını belirten Bozdoğan, "Yoksul bir ailem vardı. Bazen annem 250 gram et parası verirdi. Utanırdım. Abime söylerdim, 'bu eti sen al. 250 gram eti. Ben senin bisikletini temizleyeyim' derdim. Abim gider eti alırdı. Ben bisikletini temizlerdim. Anneme de eti götürürdüm. Söyleyemezdim çok utandığımı. Buradaki arkadaşlara da ilk onu söyledim. Parası olmayana da eti vereceksiniz. Askıda etten mutlaka vereceksiniz. Çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var" dedi.

'Askıda et' uygulamasından faydalanan ve et marketten alışveriş yapan vatandaşlar da bu hizmetinden ötürü Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Etler, Çukurova yöresindeki üreticilerden alınan aracısız olarak tüketiciye ulaştırılıyor. 'Halk Et Market'te fiyatlar piyasaya göre 10 ila 15 TL daha düşük.



Ayrıca Tarsus Belediyesi'nin halk marketleri sayesinde süt ve ürünlerini hijyen endişesi olmadan, uygun fiyata alan Tarsuslular bundan sonra et ürünlerini de et marketten, piyasanın daha altında fiyatlarla alabilecek. (İHA)