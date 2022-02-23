CHP'li Tarhan, gazeteci Güngör Arslan cinayetini Meclis'e taşıdı: Herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayet

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli’de uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetini TBMM gündemine taşıyarak, "Herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayettir" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli'de ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetini Meclis gündemine taşıdı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Tarhan, "Kocaeli'de bu cinayetin işleneceğini merhum Güngör Arslan da dahil herkes biliyordu. Bu cinayet Marquez'in 'Kırmızı Pazartesi' romanındaki gibi, herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayettir. Devletin istihbarat birimlerinin bu saldırıya dair bilgisi olup olmadığını, varsa neden önlemediklerini bir tedbir almadıklarını öğrenmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın aydınlatması gereken birçok karanlık nokta var" dedi.

"Arslan saldırıya uğradığını ve tehditler aldığını sosyal medyada daha önce paylaşmıştı"

Güngör Arslan tarafından sosyal medyada paylaşılan videoyu da hatırlatan Tarhan, "Güngör Arslan saldırıya uğradığını ve tehditler aldığını sosyal medyada daha önce paylaşmıştı. Biz Güngör Arslan'ın bir koruma talebi oldu mu bilmiyoruz. Ama devletin görevi vatandaşını korumak. Bu bilgiye vakıf olabilecek durumda olanların güvenlik tedbirlerini de almaları mümkünken İçişleri Bakanı Soylu suçlularla fotoğraf çektirmekten, istihbarat birimleri de medyada sadece Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını araştırmaktan fırsat bulup yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamaya vakit ayıramıyorlar mı diye merak ediyoruz" dedi.