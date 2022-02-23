CHP'li Tarhan, gazeteci Güngör Arslan cinayetini Meclis'e taşıdı: Herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayet

CHP Parti Meclisi Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli'de ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetini Meclis gündemine taşıdı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Tarhan, "Kocaeli'de bu cinayetin işleneceğini merhum Güngör Arslan da dahil herkes biliyordu. Bu cinayet Marquez'in 'Kırmızı Pazartesi' romanındaki gibi, herkesin işleneceğini bildiği, ancak kimsenin engel olmadığı bir cinayettir. Devletin istihbarat birimlerinin bu saldırıya dair bilgisi olup olmadığını, varsa neden önlemediklerini bir tedbir almadıklarını öğrenmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın aydınlatması gereken birçok karanlık nokta var" dedi.
"Arslan saldırıya uğradığını ve tehditler aldığını sosyal medyada daha önce paylaşmıştı"
Güngör Arslan tarafından sosyal medyada paylaşılan videoyu da hatırlatan Tarhan, "Güngör Arslan saldırıya uğradığını ve tehditler aldığını sosyal medyada daha önce paylaşmıştı. Biz Güngör Arslan'ın bir koruma talebi oldu mu bilmiyoruz. Ama devletin görevi vatandaşını korumak. Bu bilgiye vakıf olabilecek durumda olanların güvenlik tedbirlerini de almaları mümkünken İçişleri Bakanı Soylu suçlularla fotoğraf çektirmekten, istihbarat birimleri de medyada sadece Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını araştırmaktan fırsat bulup yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamaya vakit ayıramıyorlar mı diye merak ediyoruz" dedi.
Tarhan, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
- Tehdit aldığı yönünde video kayıtları medyada yer alan Ses Kocaeli Gazetesinin Sahibi/Yazı İşleri Müdürü Güngör Arslan'ın herhangi bir zamanda resmi koruma talebi olmuş mudur?
- Anılan videolar nedeniyle emniyet tarafından resen yürütülmeye başlanan bir süreç olmuş mudur?
Ses Kocaeli Gazetesinin Sahibi/Yazı İşleri Müdürü Güngör Arslan'ın tehdit aldığı ve kendisine saldırı gerçekleştirileceği yönünde bir istihbarat kaydı var mıdır?
"Seni çok rahat ettireceğiz"
Güngör Arslan cinayeti zanlısı 21 yaşındaki Ramazan Ö.'nün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. Güngör Arslan'ın sahibi olduğu Ses Kocaeli Gazetesi'nin çalışanları, sanığın “elimde bir haber var” diyerek Arslan'la görüşmek için ofisine geldiği ve daha sonar saldırının gerçekleştiğini belirttiler.
Öte yandan Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'un haberine göre, 2 kişinin kendisine "Güngör Arslan'ı vuracağız. Bunu da sen yapacaksın. Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın, ailen de böyle bir sorun yaşamayacak" dediğini anlatan R.Ö., daha sonra Derince bölgesinde boş bir araziye götürüldüğünü ve atış talimi yaptıklarını söyledi.
Bir başka iddia ise Ramazan Ö.'nin ilk ifadesinde yaptığı bir haberi beğenmediği için Güngör Arslan'ı vurduğunu söylediği yönünde.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu. Gözaltı süresi uzatılan Ramazan Ö.'nün cinayeti işlemesinde azmettirici olup olmadığına dair soruşturma devam ediyor.