CHP'li Tanrıkulu ve Gök Roboski'de ailelerle bir araya geldi: Annelerin gözyaşları hiç bitmedi, acıları hiçbir zaman dinmedi; çünkü adalet gerçekleşmedi

"Ankara'nın mahkemelerinde, Diyarbakır'ın mahkemelerinde, Ankara'nın askeri mahkemelerinde, askeri yargıtayda, Anayasa Mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde maalesef elbirliği yapılmışçasına, Roboski'de adalet gerçekleşmesin diye, herkes çaba gösterdi ve burada kardeşlerimiz, annelerimiz ağlamaya devam ediyor. Bu toprak gözyaşına maalesef doymadı. Biz 10 yıl önce de buradaydık, burada olacağız. Bu adalet gerçekleşene kadar da burada olacağız. Ben tekrar hepinizin ellerinden öpüyorum, sizin acınız bizim acımızdır, mutlaka ama mutlaka bu acıyı dindireceğimiz bir adalet ortamını Türkiye'de sağlayacağız. Burada olmaya ve sizle dayanışma içerisinde olmaya ve Adalet gerçekleşene kadar, bu olayın sorumlularını Yargı önüne çıkarana kadar, siyasi sorumlulardan hesap sorana kadar hiçbir zaman unutmayacağız, bundan emin olabilirsiniz. Tekrar, acınız bizim acımızdır, ellerinizden öpüyoruz."

Gök'ün görüşme sırasında yaptığı konuşma ise şöyle;

"Ben hep 28 Aralık'tan önce zamanın durmasını istiyorum"

"Sevgili dostlarım, değerli Roboskililer ve özellikle sevgili anneler, ben yılbaşı gelsin istemem. Yılbaşı geleceği zaman biliyorum ki, 28 Aralık gelecek, biliyorum ki 28 Aralık'ta 10 yıl önce uçaklarca bombalanan her biri parça parça olmuş çocuklarımızın o gününü hatırlayacağız. Ben hep 28 Aralık'tan önce zamanın durmasını istiyorum. Zaman dursun ki, bombalar patlamasın, o bombalar patlamayınca da çocuklarımız koşarak evinize gelsin, size 'anne' desin, size sarılsın, siz de onlara sarılın. Ben her yıl böyle hayal ederim. Zamanı durdurduğumu hayal ederim ama zaman durmuyor. Çocuklarımız hayatını kaybetmiş ve yine acı Roboski'ye saplanmış. Ben her yılbaşından önce iki kız çocuğu babası olarak hep sizleri düşünürüm. Bir soğuk kış gününde, katırlarla mazot almaya gönderdiğiniz çocukların akşam eve dönüşünü, onlara sıcak yemek hazırladığınızı düşünürüm. O duygunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırım. İçim parçalanıyor sizler gibi... Her 28 Aralık bizi parçalar, ölen Cemal, Vedat, Selim, Selahattin, Celal, Bilal, Şirvan, Nevzat, Salih, Mahsum, Muhammed, Hüsnü, Savaş, Erkan, Cihan, Fadıl, Şerafettin, Hamza, Aslan, Zeydan, Orhan, Hüseyin, Bedirhan, Serhat, Şivan, Selam Encüler... Özcan Uysal, Seyithan Enc, Nadir Alma, Osman Kaplan, Mehmet Ali Tosun, Salih Ürek, Yüksel Ürek, Adem Ant... Hep onları düşünürüm, son anlarını düşünürüm. Onların bombalar patlarken, 'Anne' diye çığlıkları kulaklarımda hala çınlar. Sizlerin onları beklerken ki duygularınızı düşünürüm, bir çare bulamam; çaresiziz... Çaresiziz onları size kavuşturamıyoruz. Onlarla sizi buluşturamıyoruz. Çaresiziz, bu acıyı önleyemiyoruz. Bu büyük acıyı ne yazık ki dindiremiyoruz."

"Bu olay, karanlık bir hadise değil, çok berrak, çok net, çok açık bir olay"