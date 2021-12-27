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CHP'li Tanrıkulu ve Gök Roboski'de ailelerle bir araya geldi: Annelerin gözyaşları hiç bitmedi, acıları hiçbir zaman dinmedi; çünkü adalet gerçekleşmedi

"Bu olayın sorumlularını Yargı önüne çıkarana kadar, siyasi sorumlulardan hesap sorana kadar hiçbir zaman unutmayacağız, bundan emin olabilirsiniz"

27 Aralık 2021 20:20

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski bölgesinde 10 yıl önce hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 34 kişinin mezarlarını ziyaret ederek aileleriyle görüştü. Tanrıkulu, "10 yıl önce burada Türkiye tarihinin hatta dünya yakın tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesi yaşandı ve 34 yurttaşımız dünyanın en gelişmiş silahlarıyla maalesef bombalandı ve yaşamını yitirdi" dedi.

"Annelerin gözyaşları hiç bitmedi, acıları hiçbir zaman dinmedi. Nedeni şu: Adalet gerçekleşmedi" diyen Tanrıkulu, "Burada olmaya ve sizle dayanışma içerisinde olmaya ve Adalet gerçekleşene kadar, bu olayın sorumlularını Yargı önüne çıkarana kadar, siyasi sorumlulardan hesap sorana kadar hiçbir zaman unutmayacağız, bundan emin olabilirsiniz. Tekrar, acınız bizim acımızdır, ellerinizden öpüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu şu açıklamalarda bulundu:

"Karanlık dehlizler, maalesef, bunu söyleyenleri teslim aldı"

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