CHP'li Tanrıkulu'ndan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Şekere yüzde 50’nin üzerinde zam yapılacağı doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, vatandaşların toz ve küp şekere erişiminde sıkıntılar yaşadığını ifade ederken, yakın zamanda zam yapılacağı ve şekerin stoklandığı iddialarını hatırlattı.

Tanrıkulu, Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

Türkiye genelinde vatandaşların toz ve küp şekere erişimde büyük sıkıntı yaşadığı ifade edilirken, şekere yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde zam yapılacağı ve şekerin stoklandığı iddiaları doğru mudur?

İddialar doğru ise, Bakanlığınızca zam beklentisine karşı stoklamanın önüne geçilmesi amacıyla ne tür etkili ve somut önlemler alınacaktır?

Türkiye genelinde 2021 yılı itibariyle şeker pancarı üretimi toplamı ne kadardır?

Gizli zam beklentisi ile şekerin stoklanması akabinde Türkiye’de 2021 yılında vatandaşın şeker kuyruklarında beklemesinin önüne nasıl geçilecektir?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin kendi stoklarında ne kadar şeker bulunmaktadır?