CHP'li Tanrıkulu'ndan Osman Kavala kararına tepki: Gerçekten aklımızla alay ediyorlar; biraz vicdan yok mu sizde?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve bin 574 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’yı yine tahliye etmedi. Mahkeme, daha önce Gezi Parkı davası ile birleştirilen Çarşı davasının yeniden ayırılmasına kararı vererek, duruşmayı 21 Mart 2022 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

"Birleştirme kararı başından beri hatalıydı" diyen avukat Evren İşler şunları söyledi:

"Bu dosyada daha önce verilen birleştirme kararı başından itibaren hatalıydı. Gezi'nin ne olduğunun bu kadar tartışılmaya açıldığı bir Gezi dosyasının, onunla alakası olmayan çeşitli dosyalarla birleştirilerek yürütülmeye çalışılması zaten başından itibaren hukuka aykırı bir haldi. Ancak biz birleştirmelerle ilgili tavrımızı biliyorsunuz. Şu şekilde söyleyeyim, istediğiniz dosyayla birleştirin, istediğiniz dosyadan ayırın, Gezi haklı bir direniştir, Gezi haktır, gezi umuttur. Ve siz bu umudu yargılıyorsunuz. Dolayısıyla ne şekilde yargılarsanız yargılayın biz Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. 'Gezi'de bir suç unsuru olmadığını nerede isterseniz size anlatırız' demiştik. Ayırma kararına ilişkin de açıkçası bu anlamıyla çok önemli değil. Temel anlamı şurada, bu dosyanın nasıl bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. 5 aydır bu insanlar o zaman neden birleştirilerek yargılandı? 5 aydır birleştirme adı altında yürütülen işlerle Osman Kavala neden tutuklu tutuldu? Neden bizim arkadaşlarımız açısından da bakıldığında aklanma haklarından mahrum edildiler? Asıl soru bu. Cevabı da maalesef ki duruşma salonu içinde veya hukuk sınırlarında değil. Bu sorunun cevabı bu dosyanın bir siyasi dosya olması, bir siyasi yargılama olmasında yatıyor."

"Aklımızla, hukukla alay ediyorlar"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mahkemenin Çarşı davasını Gezi davasından ayırma kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçekten yani aklımızla alay ediyorlar, hukukla alay ediyorlar. Çok açık anlatmaya çalışacağım. Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dosya 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeydi. 30. Ağır Ceza Mahkemesi sonuçta bu dava dosyasını hukuka aykırı bir biçimde 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasıyla birleştirdi. Bugün itibariyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki ‘Çarşı dosyasıyla bu dosya arasında irtibat yoktur, ayırıyorum’ dedi. E o zaman 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen dosyanın da tekrar 30'a geri gitmesi lazım. Mahkeme ne demiş biliyor musunuz? ‘Fotokopi makinemiz yok, Gezi dosyası, 100 klasör, Çarşı dosyası 6 klasör. Ben hiçbir klasörün fotokopisini çekip oraya gönderemem. O yüzden ben bakacağım.’ Bakın bu hukuk tarihinde görülmemiş bir iş. Şimdi ben buradan Hakimler Savcılar Kurulu’na, Adalet Bakanı'na sesleniyorum, ya biraz vicdan yok mu sizde? Türkiye'de hukuku, adaleti bu kadar yerlerde süründürmeye hakkınız var mı? Ama inanın buradan bir kez daha söylüyorum. Hepsinin hesabını hukuk kuralları içerisinde soracağız."

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