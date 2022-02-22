CHP'li Tanrıkulu, Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü; "Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz, bu nedenle aydınlatılmıyor!"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 780 gündür bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Meclis'te bir araya geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan CHP'li Tanrıkulu, "Kırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz, bu nedenle aydınlatılamıyor" dedi.

Tanrıkulu'nun paylaşımı şöyle:

"#GülistanDoku'nun ailesiyle görüştüm. Gülistan, herkesin nefesinin izlendiği Tunceli'de kaybedildi. Zorla kaybedilme insanlığa karşı suçtur, kaybedilenlerin yakınları bakımından ağır işkence ve bitmeyen yastır. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz, bu nedenle aydınlatılmıyor."

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