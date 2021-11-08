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CHP'li Tanal: Sırtını AKP’ye yaslayan DEDAŞ, gelişigüzel kurduğu elektrik panolarıyla Cizre’yi Survivor’a çevirdi

08 Kasım 2021 17:20

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) bir esnafın dükkanının girişine elektrik panosu yerleştirdiğini belirterek, “Sırtını AKP’ye yaslayan DEDAŞ, gelişigüzel kurduğu elektrik panolarıyla Cizre’yi Survivor’a çevirdi” dedi.

"DEDAŞ'ın daha önce de yaya yolunu panoyla kapattığını" hatırlatan Mahmut Tanal'ın sosyal medyadaki mesajı şöyle:

"Sırtını AKP’ye yaslayan DEDAŞ, gelişigüzel kurduğu elektrik panolarıyla Cizre’yi Survivor’a çevirdi. Alın size bir DEDAŞ trajikomedisi daha! Şırnak’ın Cizre ilçesinde esnafın dükkânının girişine elektrik panosunu yerleştirdiler. DEDAŞ’a toz kondurmayan Enerji Bakanı, DEDAŞ’ı Güneydoğu halkını ezmesi yönünde cesaretlendiren Saray eşrafı bu işe ne der?”

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