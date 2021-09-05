CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da vatandaşlar haberleri olmadan AKP üyesi yapılıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da vatandaşların haberleri olmadan AKP üyesi yapıldığını söylerken, "657 sayılı Kanun'a tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurları dahi AKP'ye üye olarak kaydediliyor" dedi.

CHP'li Tanal, Şanlıurfa'da vatandaşların habersiz bir biçimde AKP üyesi yapıldığına ilişkin ihbar aldıklarını duyurdu. Tanal'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Şanlıurfa'da vatandaşlar, haberleri olmadan AKP üyesi yapılıyor. 657 sayılı Kanun'a tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurları dahi AKP'ye üye olarak kaydediliyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada durumu fark eden hemşerilerim, bizlere ulaşıyor.

İzni ve rızası olmadan AKP'li yapıldığını fark edenler, üyeliklerini siliyor. Ancak hala AKP'ye üye yapıldığını fark etmeyenler olabilir. Bu yüzden sizden ricam E-Devlet'e girin, kontrol edin. Eğer AKP'ye üye yapıldıysanız, hemen E-Devlet üzerinden iptal edin.

AKP il-ilçe teşkilatları arasında en çok üye sayısına ulaşma yönünde bir rekabet var. Bu yüzden önüne geleni, iş için CV'sini bırakanı, kimlik bilgilerine ulaşılanı üye olarak kaydedebilirler. c.

Artık son dönemlerini yaşayan, ilk seçimde yenilgiye uğrayacak, metal yorgunu bir partiye üye olarak gözükmeyi hiç kimse istemez."