CHP'li Tanal kendisine ''terörist'' diyen kişiden 4 bin TL manevi tazminat kazandı

Rize’de yaşayan M.B. isimli kişi, kendisine ait Twitter hesabında yaptığı bir yorumda, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı hedef alarak, “Kim olduğu hiç umurumda değil. Bu ülkede kanun yok mu? Terörist olan bu herif niye tutuklanmıyor? Başka nasıl terörist olur" ifadesini kullandı. M.B. 4 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Tanal’ın şikayeti üzerine M.B.’yi hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle adli para cezasına çarptırdı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi ise Tanal’ın açtığı tazminat davasında, M.B. aleyhine 4 bin TL’lik manevi tazminata hükmetti.

Mahkemelerin “terörist” ifadesine ilişkin kararını değerlendiren Tanal, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidar temsilcilerinin dolduruşuna gelenler, bizlere 'terörist' diye hakaret ediyor''

“Biliyorsunuz AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler, muhalifleri ‘terörist’ diye damgalamayı alışkanlık haline getirdi. İktidar temsilcilerinin dolduruşuna gelenler de sosyal medyadan bizlere ‘terörist’ diye hakaret ediyor. Bu Rizeli vatandaş da Melih Gökçek’in dolduruşuyla mahkemece mahkum edilen ifadeyi şahsıma karşı kullandı. Her fırsatta sosyal medya kullanıcılarını uyarıyorum. Kutuplaşma yaratarak seçim kazanmaya çalışanların peşine takılmayın. Eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret etmeyin. Sonra siz zararlı çıkıyorsunuz. Dava açınca bana ulaşıyorlar şahsıma hakaret edenler, özür diliyor. ‘Ben ettim sen etme’ diyorlar. Davadan vazgeçmemi istiyorlar. Ancak herkes bilsin ki her türlü eleştiri başımız gözümüz üstündedir. Lakin hakaretlere kesinlikle rıza göstermeyiz''.