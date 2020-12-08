CHP'li Tanal: Hem askere gidiyor hem milletvekili maaşı alıyor hem de sigortasını meclis ödüyor; bunun peşine düşeceğim

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yasama görevi sürerken bedelli askerlik yapan milletvekillerini eleştirdi. Bedelli askerlik yaparken hem devletin sigortalarını yatırdığını hem de Meclis’ten maaş aldıklarını belirten Tanal, “Bu maaşın peşine düşeceğim, bunu Milli Savunma Bakanlığı’nın hesabı yatırmak zorundasınız. Bu çürümüşlüğe izin vermeyeceğiz” diye tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Tanal, TBMM Genel Kurulu’ndan görüşülen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak ‘yasama görevi devam ederken bedelli askerlik’ yapan milletvekillerini eleştirdi.

"Hem askere gidiyor hem milletvekili maaşı alıyor hem de sigortasını meclis ödüyor"

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç’e bedelli askerlik için kaç milletvekilinin başvurduğunu konusunda soru önergesi verdiğini hatırlatan Tanal, şunları söyledi:

“Bedelli askerlik yapan milletvekili var mı? ‘Bize bilgi verilmediği için yok’ dediniz. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca verdim. Bu sefer de genel sekreter imzasıyla ‘haberimiz yok, bilgimiz yok’ denildi. Biraz önce Tuncay Bey (CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan) dedi ya ‘çürümüşlük’ diye, çürümüşlük bu. Hem askere gidiyor hem milletvekili maaşı alıyor hem de aynı zamanda sigortasını Meclis ödüyor. Bedelli askerlikte, askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, maaşını da sigortasını da Meclis ödüyor."

"Çakma kahramanlar kim?"

Meclis'teki genç milletvekillerini 'zan altında bırakmak' istemediğini belirten Tanal, "Hem askerliğini yapıp hem sigortasını devlete ödediği bu ‘çakma kahramanlar’ kim? Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş. Biri AKP Gençlik Kolları Başkanı, biri de başkan yardımcısı. Diğer bir arkadaşımız Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel" dedi.

"Meclis'in verdiği maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabına yatırın"

TBMM Başkanvekili'ne seslenen Tanal, "Yapmazsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım.’ Bu milletvekillerinin yirmi bir günlük yaptığı askerlik ücretini Meclisin verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığının hesabına yatırmak zorundasınız, bunu yatırmak zorundasınız" diye çağrıda bulunda.

"Bu maaşın peşine düşeceğim"

CHP'li Tanal, “Hem sigortasını devlet ödeyecek hem maaşını Meclis’ten alacaksınız. Bu maaşın peşine düşeceğim, bunu Milli Savunma Bakanlığı’nın hesabı yatırmak zorundasınız. Bu çürümüşlüğe izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.