CHP'li Tanal'dan Diyanet'e: AKP'lilerin zihinleri bulandıran, dine aykırı söylemlerine karşı savaş vermelidir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, AKP'lilerin dine aykırı söylemlerine karşı mücadele başlatılması çağrısında bulundu.

CHP'li Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li vekillerin ve bürokratların söylemlerine karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenerek "Medya gücünü artırmayı hedefleyen, müftülere sosyal medyayı aktif kullanmaları talimatını veren Diyanet'e önerim; acilen AKP'lilerin zihinleri bulandıran, tekfirci, dine aykırı söylemlerine karşı savaş vermelidir" dedi.

Tanal, AKP'lilerin söylemlerini şu örneklerle sıraladı:

Eski AKP Sivas Milletvekili ve eski bakan İsmet Yılmaz, "AK Parti adayına vereceğiniz destek, ruzi mahşerde beraat belgeniz olacak."

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, "Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak."

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin!"

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum."

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve eski AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin bir sünneti var biliyorsunuz."

Eski AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "Sayın Başbakan'ımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir."

Eski AKP Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser "Sayın Tayyip Erdoğan'a biz o kadar bağlıyız ve aşığız ki bizim için adeta ikinci peygamberdir."

Eski AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, "Allah, Başbakan'ımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir."

Eski AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, "Türkiye'nin başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var."

Büyükelçi olarak atanan eski bakan Egemen Bağış, "Ülkemizde eğer Urfa şanlıysa, Antep gaziyse, Maraş kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt de mübarektir. Çünkü bu 3 şehir, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur.

AKP Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Göktaş "Erdoğan'a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin." (ANKA)