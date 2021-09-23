CHP'li Tanal'dan barınma sorunu yaşayan öğrenciler için TBMM Başkanı Şentop'a çağrı: Meclis'in boş lojmanları öğrencilere tahsis edilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’in Ankara Çankaya’daki boş lojmanlarının yüksek konut kiraları ve yetersiz yurtlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilere tahsis edilmesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulundu.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Şentop’a seslendi. Barınamayan üniversite öğrencilerinin İstanbul’daki eylemine de destek veren Tanal, “Birçok vali ve belediye başkanı, yurda yerleşemeyen öğrenciler için harekete geçti. TBMM Başkanlığı da elini taşın altına koymalıdır. Meclis’in boş lojmanları var. Sn. Mustafa Şentop önayak olmalı ve Meclis'in boş lojmanları öğrencilere tahsis edilmelidir” dedi.

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Meclis'in 20'den fazla lojmanı boş

Mahmut Tanal, TBMM’ye geçen yıl verdiği soru önergesinde Meclis’in boş lojmanlarını sormuş; TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tanal’a verdiği yanıtta, Ankara Çankaya’daki personel lojmanlarının 22 blok ve 220 konuttan oluştuğunu açıklamıştı. Bilgiç, lojmanlardan istifade eden personel sayısının 194 olduğunu bildirmişti.