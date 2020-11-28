CHP'li Tanal'dan bakanlığın aşiretle imzaladığı 'çocuk yaşta evlilik' protokolüne tepki: Kanunen suç olan bir eylemi protokole dökmek iktidarın aciz olduğunun belgesidir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün dört aşiretin liderleriyle çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesi için imzalanan protokole tepki gösterirken, "Kanunen suç olan bir eylemi aşiretler ile protokole dökmek iktidarın aciz olduğunun belgesidir" dedi.

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehirdeki dört aşiretin liderleriyle çocuk yaştaki evlilikleri önlenmesi amacıyla protokol imzaladı. Hasan Bilici, aşiret liderlerinin 'gönül elçisi' olacaklarını söyledi.

Söz konusu protokolü eleştiren CHP'li Mahmut Tanal, duruma şöyle tepki gösterdi: