CHP'li Tanal: AKP, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anket yaptırdı, Karadeniz'den gelen sonuçlar partiyi ve Saray’ı şoka uğrattı

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Ulaştığımız bilgilere göre Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine memnuniyete ilişkin araştırma şirketlerine anket yaptırdı. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen sonuçlar, Ak Parti Genel Merkezi'ni ve Saray’ı şoka uğrattı." açıklamasını yaptı.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer parti seçmenlerini geçtim, Ak Parti’nin kendi seçmeninin ekseriyeti dahi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olmadıklarını dile getirdi. Anket çalışmalarının halen diğer bazı bölgelerde sürdüğünü öğrendim. Bu yüzden partinin strateji ekibi, yeni bir 'Yanıldık, kandırıldık' senaryosu için kolları sıvadı. Erdoğan’a ‘mağdur’ rolünü oynatıyorlar! Erdoğan, anket sonuçlarına dayanarak '50+1’de yanlış karar verdik' diyor." ifadesini kullandı.

Tanal paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek’in “50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak” şeklindeki sözlerini ve Ak Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar’ın “50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı” çıkışını yabana atmamak lazım. Kendi seçmen kitlesi de karşı olduğu için AKP, mevcut başkanlık sisteminden, 50+1 uygulamasından kurtulmaya çalışıyor. Parti’nin üst aklı, 50+1’in sadece MHP Genel Merkezi’ne yaradığının farkına vardı. Çünkü mevcut sistem, Ak Parti’yi, MHP Genel Merkezi’ne muhtaç hale getirdi.

Kazanımlarının ortadan kaldırılmasını istemeyen Bahçeli de sert sözlerle tartışmaya dahil olarak, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin meşruiyet temelinin yüzde 50+1 olduğunu” söyledi. Erdoğan ve Ak Parti hiç “mağdurum da mağdurum” nakaratını tekrarlamasın!

Uyarılarımıza rağmen güle oynaya bataklığa saplandı. Ülkeyi de uçurumun kenarına sürükledi. Güzel ülkemiz, “Tek Adam” sistemi olan başkanlık sisteminin revizyonuyla, onarımıyla değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemle uçurumun kenarından kurtulabilir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmek de Millet İttifakı’na nasip olacak. Ak Parti’yi MHP’nin esaretinden kurtarıp evine yollayacağız, ülkemizi de düzlüğe çıkaracağız.

Ak Parti artık miadı dolmuş bir siyasi harekettir. Siyasette tutunabileceği dayanak, kabul ettirebileceği argüman kalmamıştır."

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