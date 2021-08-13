CHP'li Tanal: “Ak Parti istifa” sloganları atan 18 çiftçi, derhal serbest bırakılmalı

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Şanlıurfa’da elektrik kesintilerini protesto eden, “Ak Parti istifa” sloganları atan 18 çiftçi, derhal serbest bırakılmalıdır. Ortada ifade alınmasını gerektiren bir durum dahi yok. Dün gözaltında tutuldular, birazdan savcılığa çıkarılmaları bekleniyor." açıklamasını yaptı.

Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Gözaltındaki çiftçiler, 'mala zarar vermekle', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetle' suçlanıyorlar. Ne yapmış çiftçiler? Yolu mu kazmışlar ki mala zarar vermişler? Demokratik, barışçıl yollarla mağduriyetini dile getirmek, kamuoyuna duyurmak suç mu? ‘Mala zarar verme’den konuşursak, DEDAŞ ve kurumların uygulamaları yüzünden çiftçinin tarlada mahsulü kurudu. Çiftçinin malına zarar verdiniz! İktidar yetkilileri ve korudukları DEDAŞ önce bunun hesabını versin! Çiftçilerin hep bir ağızdan attıkları 'Ak Parti istifa!' sloganları anlaşılan birilerini fena rahatsız etmiş! Bu tür eylemlerin yayılmaması, mağdur Şanlıurfalıların demokratik hak arayışına girmemesi için gözdağı veriliyor." ifadesini kullandı.

Tanal şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun ağaya karşı gelinmez. Ağaya biat edilir. Sessiz sedasız kenarda oturulur” anlayışı, Şanlıurfa’da devam ettirilmek isteniyor.

“18 çiftçi serbest bırakıldı” haberini dört gözle bekliyoruz. İfadeleri dahi alınmamalıydı."