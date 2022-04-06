CHP'li Sümer: Tarımda başta mazot olmak üzere vergi indirimi sağlanmazsa ekmek 15 lirayı bulur

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, tarım araçlarında kullanılan akaryakıtta KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması için kanun teklifi verdi. Sümer, “ İktidar ekonomiyi batırdı. Kasa tam takır hale geldi. Tarım sektöründe başta mazot olmak üzere vergi indirimleri sağlanmazsa çok yakında bir ekmek 15 liraları bulacaktır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, çiftçinin tarımsal faaliyetlerde kullandığı araçlara aldığı mazotun vergiden muaf tutulması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

"Çiftçinin kullandığı mazottan vergi kaldırılmalı"

CHP'li Sümer’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Pahalı benzin sıralamasında İzlanda’yı, Norveç, Monaco ve Hong Kong takip ediyor. Fakat, bu ülkeler dünyada kişi başına düşen milli gelirin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de kişi başına milli gelir 10 bin dolar civarında. Karadağ’da ise bu rakam yaklaşık 19 bin dolar. Bu nedenle, kişi başına düşen milli gelir kriter olarak alındığında Avrupa’da ve birçok dünya ülkesine kıyasla alım gücüne göre en pahalı benzinin Türkiye’de olduğu görülüyor. Bu şartlar altında tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için çiftçinin kullandığı mazottan vergiler kaldırılmalıdır.

"Yakında ekmek 15 lirayı bulur"

Artık Türkiye’de hemen hemen her sektör kendi alanları ile ilgili vergilerin düşürülmesini ya da direk olarak sıfırlanmasını talep ediyor. Çünkü girdi maliyet fiyatları o kadar yüksek ki üretici altından kalkamıyor. Gıda, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde kepenk kapatmak zorunda kalan üretici devletten vergi anlamında destek bekliyor. İktidar ekonomiyi batırdı. Kasa tam takır hale geldi. Tarım sektöründe başta mazot olmak üzere vergi indirimleri sağlanmazsa çok yakında bir ekmek 15 liraları bulacaktır.

"Verginin vergisi"

Son yıllarda toplanan vergilerin rant odaklı, beton yatırımlarına gömülmesi bugün Türkiye’yi üretemez ve sürekli olarak ithal eden bir ülke konumuna getirmiştir. Saray İktidarı her geçen gün verginin vergisi diye adlandırılan yeni kalemler üretmektedir.” (ANKA)