CHP'li Sümer: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, pandemi döneminde kredi desteği alan vatandaşın borçlarını ödeyemediğini belirterek, icra dosyalarının pandemi sonuna kadar ertelenmesi ve haciz işlemlerinin durdurulmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı. Sümer, ''“Millet artık borcunu ödeyemiyor. Bu elektrik faturasına, su faturasına, yediğine, içtiğine kadar yansıyor. Resmi rakamlara göre 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor. İcra dairelerinde dosya patlaması yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Sümer, teklifine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

“AKP iktidarı ekonomik tabloları ne kadar pembe göstermeye çalışsa da işin aslının öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Sokakta vatandaş geçim derdindeyken, saraylarda yaşayanlar vaziyeti görmezden geliyor. İcra dairelerinde dosya patlaması yaşanıyor. Özellikle pandeminin etkili olduğu son bir buçuk senede haciz işlemleri vatandaşın canını yakıyor. Düzenlediğimiz kanun teklifi ile pandemi bitene kadar sadece gerçek kişilerin yani vatandaşların haciz işlemlerinden muaf tutulması amaçlıyoruz.

“İnsanların evlerine her gün icra memurları gitmeye başladı''

Millet artık borcunu ödeyemiyor. Bu elektrik faturasına, su faturasına, yediğine, içtiğine kadar yansıyor. Resmi rakamlara göre 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor. İnsanların evlerine her gün icra memurları gitmeye başladı. Kanun teklifimizle en azından bu duruma çözüm olmak istiyoruz. Bugün ne yazık ki çiftçi, esnaf, asgari ücretli, memur, işçi, öğretmen kim varsa yani toplumun orta direğini oluşturan vatandaşlarımızın tamamının borcu bulunuyor. Peki bu borçlar ödeniyor mu? Ne yazık ki hayır. Pandemi koşulları devam ediyor. Belirli kısıtlamalar sürüyor. Ancak ekonomik tedbirler ona göre uygulanmıyor. Karşılıksız destek yerine kredi yöntemi seçildiği için şimdi her evde haczedilme korkusu yaşanıyor.” (ANKA)