CHP'li Sümer: Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın Türksat Yönetim Kurulu'nda ne işi var?

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin aynı zamanda Türksat Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını belirterek, "Sağlık Bakanı yardımcısı kendi mesleği ile hiç alakası olmayan Türksat’a yönetim kurulu üyesi olabiliyor ve çifter maaş alan kamu çalışanlarından biri oluyor. Sayın bakan yardımcısının durumu bu dönemde en azından doktor meslektaşlarına yapılan bir saygısızlıktır. Eğer maaş almıyorsa o zaman bakan yardımcısının Türksat Yönetim Kurulunda ne işi var" dedi.

Sümer, Koronavirüs salgını boyunca sağlık emekçilerinin yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurguladığı videosunda, "Doktorlarımıza gelince zor bela Koronavirüs meslek hastalığı sayılıyor, bir maaş ikramiye verilsin talepleri karşılanmıyor" dedi.

“Vatandaşa acı reçete yazan iktidar ekonomiyi düzeltmek istiyorsa önce yandaşına sağladığı kamudaki çift maaş uygulamalarından vazgeçsin” diyerek iktidarın ekonomi politikasını eleştiren Sümer, ekonomide yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin ekonomik krize süreklendiğini ifade etti.

Ekonomik krizin faturasına iktidarın vatandaşa kestiğini vurgulayan CHP'li Sümer, "Saraylarda yaşayanlar vatandaşa acı reçete yazıyor. Vatandaş asgari ücretle geçinmeye çalışırken Sağlık Bakan Yardımcısı aynı zamanda Türksat Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. İktidara yakın kişiler çifter maaşla kamuda çalışırken milletten kemer sıkmasını beklemek ayıptır" diyerek tepki gösterdi.

Sümer aynı zamanda sağlık emekçilerine yönelik her gün şiddet haberlerinin geldiğine dikkat çekti.