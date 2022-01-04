CHP'li Seyit Torun: El konulan bilgisayarların yedekleri alınmadığı için ilgisiz verilerin yüklendiği, belgelerin değiştirildiği dönemler yaşadık, tedbirlerimizi alıyoruz

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddiasını neye dayandırdığını sordu. “Dinleme yapıldığına ilişkin somut bir belge olmaz. Biz, CHP'li belediyelerin incelemeye alındığını, bunun için İçişleri Bakanlığı'nda bir birim oluşturulduğunu, her başkanımızla ilgili dosya düzenlendiğini, gönderilen müfettişlere, belediye başkanını suçlayacak, itham edecek belge bulunması için talimat geldiğini öğrendik” diyen CHP’li Torun, “Böyle bir ortamda belediye başkanının dinlenmemesi mümkün mü?” dedi.

CHP'li belediye başkanlarının mercek altında tutulduğunu ifade eden Torun, yaptıkları her işin incelendiğini, her konuşmalarının mutlaka değerlendirildiğini, suç bulmaya, belediyeyi itham edecek belge oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. Torun, “Biz de zaten bunu bildiğimiz, böyle olaylar yaşanacağını değerlendirdiğimiz için Kayseri'de yaptığımız toplantıda konuyu gündeme aldık. Hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4 müfettiş gönderildi” dedi..

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Seyit Torun'a “Durup dururken bunları niçin yapıyorsunuz?” diye diye sorduğunu belirten Öztürk, şu yanıtı aldığını aktardı:

“Sıkça duyumlar alıyoruz. Başkanlarımızı, belediyelerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Hukuk Komisyonumuz, örneğin emniyetten gelindi, savcılık el koydu, teftiş başlatıldı ilk ne yapacak? Hangi işlemleri yapacak, belge verirken ne yapacak? İlk kimi arayacak gibi süreçleri kendilerine anlatıyoruz. Bir belge istediğinde, kopyasını almadan vermemelerini söylüyoruz. Girilebilecek yerler veya girilemeyecek yerler anlatılıyor. El konulan bilgisayarların yedekleri alınmadığı için ilgisiz verilerin yüklendiği, belgelerin değiştirildiği dönemler yaşadık. Biz de tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz.”

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