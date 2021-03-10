CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a: Sen merak etmiyor olabilirsin ama ben ediyorum; damadın hayatından endişe duyuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın nerede olduğunu bir kez daha sorarak, “Sen merak etmiyor olabilirsin ama ben merak ediyorum, el sallasın bize, buradayım desin. Ne oldu damat? Hayatından endişe duyuyoruz damadın” dedi. Erdoğan, muhalefete “Damat kadar başınıza taş düşsün” diye tepki göstermişti.

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Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Damat kadar başınıza taş düşsün” sözüne Artvin’de Ardanuç Belediyesi’nde yaptığı açıklamada yanıt verdi. Torun, Merkez Bankası’ndan 128 milyar doların ve Albayrak’ın kaybolduğunu belirterek, “Sen merak etmiyor olabilirsin ama ben merak ediyorum, el sallasın bize, buradayım desin. Ne oldu damat? Desin ki ‘Ben hayattayım, Londra’dayım, Newyork’tayım ve ya Trabzon’da yayladayım’ desin. Hayatından endişe duyuyoruz damadın. Belki Cumhurbaşkanı endişe duymaya bilir ama biz ne olursa olsun, bu ülkeye o kadar kötülük etmiş olmasına rağmen sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bilmek istiyoruz. Bir de bilmek istediğimiz bir şey daha var. 128 milyar dolar nereye gitti?” diye konuştu.

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Torun, Albayrak’ın ve 128 milyar doların ortadan yok olduğunu savunarak, “Damat nereye gitti, ormana. Orman nereye gitti, yadı bitti kül oldu” dedi.

Torun, iktidarın gündeminde anayasa değişikliği, milletvekili dokunulmazlığı ve Kanal İstanbul olduğunu ancak milletin gündeminde ekmek, aş ve işsizlik bulunduğunu belirtti.