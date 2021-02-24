CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a: Anlaşılıyor ki Erdoğan’ın şahsı da artık ilk seçimde gideceğine inanmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP Grup Toplantısı’nda yoğun kar yağışları sonrası trafik görüntülerini izletmesini “Acizlik” olarak değerlendirerek, “Erdoğan, belediyelerimize saldıracağına onlara dua etmelidir” dedi.

İktidarın belirlediği 2 bin 825 TL asgari ücrete karşılık CHP'li belediyelerin en düşük ücreti en az 3 bin 100 TL olarak belirlediğini vurgulayan Torun, "Onlar pandemi sürecinde maske dağıtamazken bizim belediyelerimiz kendileri üretip ücretsiz dağıtıyor, vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyor. Bizim belediyelerimiz onlar gibi çılgın projelerin peşinden koşmuyor, vatandaşın öncelikli sorunlarını tek tek çözüyor. İşte Erdoğan bu tabloyu kıskanıyor" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun'un açıklamaları şöyle:

"Buradan size ekmek çıkmaz"

"Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı açıklamaları ibretle takip ettik. Anlaşılıyor ki Erdoğan’ın şahsı da artık ilk seçimde gideceğine inanmış, koltuğunu korumak için ise aciz ve seviyesizce partimize saldırmaktan medet umar hale gelmiştir. Sayın Erdoğan’a şunu söylüyoruz: Buradan size ekmek çıkmaz. 19 yılın sonunda yoksulluğa mahkum ettiğiniz milletimiz, zeytinyağı gibi üste çıkma çabalarınıza prim vermez."

"İktidar siyasi hazımsızlıktan kurtulmalı"

Biz, yerel seçim öncesi ve sonrasındaki her bir kara propagandayı boşa çıkardıkça bu iktidar, deyim yerindeyse çıldırıyor. Bu bir siyasi hazımsızlık halidir, bu halden kurtulmak önce iktidarın hayrına olacaktır.

"Belediyelerimize dua etsin"

Erdoğan, artık ne yapacağını şaşırmış, belediyelerimizi itibarsızlaştırmak için grup toplantılarında video gösterileri düzenleyecek kadar seviyeyi düşürmüştür. Ancak Erdoğan’ın yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan bazı trafik görüntülerini izlettirme çabası da ne yazık ki acizlikten öteye gidememiştir. Son çırpınışların ürünü olan bu videoların da kendilerinden başka seyirci çekmediği ortadadır. Erdoğan, belediyelerimize saldıracağına, başarılı hizmetlerinin devamı için onlara dua etmelidir.

"Kusurlarını gizlemek için saldırmak siyasi yüzsüzlük"

İstanbul’a ihanet edenlerin, Ankara’yı parsel parsel satanların, Serik’te 500 bin lira rüşvet alanların, yıllarca şehirlerimizi ranta, talana teslim edenlerin, kusurlarını gizlemek için partimize saldırma çabaları en hafif tabiriyle siyasi yüzsüzlüktür.

"En iyi 6 büyükşehir CHP'li"

İnsani Gelişme Vakfı bugün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan ve büyükşehirleri kapsayan 2020 İnsani Gelişme Endeksi sonuçlarını açıkladı. Listenin ilk 6 sırasının tamamında CHP’li büyükşehir belediyeleri var. Sadece bu tablo bile iktidarın kara propagandalarını boşa çıkarmaya yeter. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz CHP olarak, yereldeki başarılı hizmetlerimizi, ülkemizin geneline yaymak için geliyoruz. Biz hazırız, sandığı bekliyoruz. (ANKA)