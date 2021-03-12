CHP'li Servet Ünsal: Test yapılmadığı için Güneydoğu illeri mavi

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında mavi renk ile düşük riskli gözüken Güneydoğu Anadolu illerinin yeteri kadar aşı ve test yapılmadığı için bu kategoride yer aldığını ifade etti.

Alınan normalleşme kararını eleştiren CHP Milletvekili Ünsal, kararın gerekçesinin yapılacak AKP ve MHP kongreleri olduğunu ileri sürdü ve “Güneydoğu Anadolu niye mavi? Aşı yapılmıyor, test yapılmıyor. Hiç hasta bakılmadığı, vakalar tespit edilmediği için herkes sokaklarda. Ciddi bir tsunami geliyor” dedi.

"Merkez Bankası Damat Berat’ın kasası değildir"

Kayıp 128 milyar dolar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı açıklamalar yaptığını dile getiren CHP’li Ünsal, “Bu 128 milyarın Merkez Bankası kasasında olmadığını herkes biliyor. Merkez Bankası Damat Berat’ın kasası değildir” dedi.

Ünsal, Merkez Bankası’nın kasasında para olmadığını ve eksi 47 milyar dolarda olduğunu vurguladı ve “Bu paraya ne mi oldu? Evdeki Damat çarşıya uymadı. Demokrasilerde Damat tükenmez ama Damat kayıp” şeklinde konuştu.

"Cebimdeki 1 lirayla Merkez Bankası’ndan daha zenginim"

Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksi 47 milyara düşmesini eleştiren Ünsal, elindeki 1 lirayı göstererek “Merkez Bankası ekside olduğu için ben cebimdeki 1 lirayla Merkez Bankası’ndan daha zenginim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren CHP Ankara Milletvekili Ünsal, basın toplantısını şu sözlerle bitirdi: “Sayın Tayyip Erdoğan’a bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir atasözümüz var, onun için adapte ettim. Ayağını damadına göre uzat.”