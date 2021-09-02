CHP'li Sertel: Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanlığı'na derhal göreve iade edilmeli

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yalova Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 2020 yılında açığa alınan Vefa Salman’ı ziyaret etti. Vefa Salman’ın haksız ve hukuksuz olarak açığa alındığını öne süren Sertel, “Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman, derhal göreve iade edilmelidir. Hiçbir imza yetkisi olmadığı halde 19 aydır tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç de 7 Eylül Salı günü görülecek duruşmada serbest bırakılmalıdır” dedi.

Yalova Belediyesi’nin CHP'li başkanı Vefa Salman, 27 Şubat 2020'de, zimmet soruşturması kapsamında açığa alındı. İçişleri Bakanlığı’nın açığa alma süresini iki ayda bir uzattığı Vefa Salman, 19 aydır göreve iade edilmedi.

Vefa Salman’ı Yalova’daki bürosunda ziyaret eden Atila Sertel, iktidara ve İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

“Yalova’nın belediye başkanı Vefa Salman, Türkiye’nin en namuslu, en dürüst insanlarından biridir. Bunun altını çiziyorum. Onu görevden alan, haksızlık ve hukuksuzluk yapanların vicdanına sesleniyorum. Türkiye’de pek çok benzer olaylar yaşandı. Samsun’da, Hatay Dörtyol ilçesinde benzer olaylar yaşandı. Dörtyol’da MHP’li belediye başkanının altındaki bürokratların yolsuzluğu ortada. Dörtyol Belediye Başkanı’nı görevden aldınız mı? Almadınız. O zaman Vefa Salman’ı görevden almanız da çok büyük bir hukuksuzluk. Bu hukuksuzlukların hesabını mutlaka bir gün verecekler. Hem bu dünyada verecekler hem de haksızlık yapıp kul hakkı yedikleri için öbür dünyada verecekler. Vefa Salman derhal göreve iade edilmelidir. 7 Eylül Salı günü, 19 aydır tutuklu bulunan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in duruşması var. Halit Güleç’in serbest bırakılıp bırakılmayacağına hakim karar verecek. Halit Güleç’in hiçbir imza yetkisi yok, hiçbir sorumluluğu yok, belediyeyi dolandıranlarla hiçbir ilgisi yok ama tutuklu. 19 aydır tutuklu olan Halit Güleç de salı günü mahkemede serbest bırakılmalıdır.”

“Salman kendisi soruşturma istedi''

Zimmetine para geçirdiği anlaşılan Reşat Ergin’in 2010’lu yıllardan beri bu işi yaptığını hatırlatan Atila Sertel, Vefa Salman’ın ise ilk kez 2014 yılında belediye başkanı seçildiğini söyledi. Sertel, şöyle devam etti:

“Vefa Salman, göreve 2014’te başladı. Ama muhasebeci Reşat Ergin 2010 yıllardan itibaren 3 bin, 5 bin, 10 bin gibi değişik rakamlarla Yalova Belediyesi’ni 10 yıl boyunca soymuş. Bu soygunu ortaya çıkaran da Vefa Salman. 2014 yılında ilk kez başkan seçildiğinde, mazbatası iptal edilip ikinci kez seçildiğinde Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı’na seslenmiş ve ‘Bize müfettiş yollayın, belediyenin bütün hesaplarını inceleyin. Herhangi bir yolsuzluk varsa birlikte üstüne gidelim’ demiş. İşte bu yolsuzluğu da ortaya çıkartan Vefa Salman, ‘Belediyeye gelen gelirlerde bir dengesizlik var, bunu araştırın, bulun’ diye çağrıda bulunarak, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Sonuçta soygunu yapan kişi belediye başkanı Vefa Salman’ın girişimleri sonucunda yakalanmış. O halde Vefa Salman’ın suçu ne? Niçin görevden aldınız? Yalova’yı seçimle alamayanlar Vefa Salman’ı görevden aldığı için Yalova halkı onlara ne diyecek? Ne diyor? İstiyorlarsa Yalova sokaklarına insinler ve halkı dinlesinler. Yalova’daki insanlar Vefa Salman’ın suçsuz olduğunu biliyor. Hakkında en ufak suçlayıcı ifade yok. Ama Yalova Belediye Başkanı’mız Vefa Salman görevde değil. Derhal görevine iade edilmelidir.” (ANKA)