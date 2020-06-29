CHP'li Sertel'den kamu bankalarına reklam eleştirisi: Satılmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara reklam verme nedeniniz nedir?

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, Halkbank ve iştiraklerinin bilançolarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu’nda Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın reklam politikasını eleştirdi.

Sözcü’de yer alan habere göre Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Sertel, “Satılmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara reklam verme nedeniniz nedir? Talimat mı alıyorsunuz” diye sordu.

Bankanın Halk TV, KRT TV, Tele1 gibi kanallarda, Sözcü, Aydınlık, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerde ilan ve reklamlarına rastlamadığını ifade eden Sertel, Halkbank yönetimine atanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in izlenirlilik oranına göre reklam verilecek kanallar hakkında yönetime bilgi vermesini istedi.

Sertel “Reklamlar sadece yandaşa değil, izlenirlilik ve okunurluk ölçüsüne göre hakkaniyetle dağıtılsın. Siz tüm müşterilerinizi düşünmüyor, yandaş kanal ve gazeteleri beslemeye bakıyorsunuz” dedi.