CHP'li Şener'den TBMM Başkanı Şentop'a: Siz, milletvekili Meclis’e girerken arabasını aratma hakkına sahip olduğunuzu mu söylüyorsunuz?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhurbaşkanı geldiğinde milletvekillerinin arabasını aratma talimatı veriyorsunuz. Nasıl talimat verirsiniz? Anayasa diyor ki ‘milletvekilinin evini arayamazsın” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Nerede yazıyor” karşılığını verdi. Şener ise “Dokunulmazlığın sınırlarını anlatıyorum. Yani siz milletvekili Meclis’e girerken arabasını aratma hakkına sahip olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Nasıl bir iştir o? Siz hâlâ talimatı Anayasa’nın, Meclis’in üzerinde görüyorsunuz” tepkisi gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM’nin 2022 bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. Komisyonda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e geleceği günlerde alınan üst düzey önlemler gündeme geldi.

"Milletvekilinin arabasının aranmasına nasıl talimat verirsiniz?"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhurbaşkanı geldiği zaman bizim koridorlarda bile yürümemize imkân kalmayacak şekilde her tarafın kesilmesini bir tarafa bırakıyorum. Milletvekillerinin arabasını aratma talimatı veriyorsunuz. Meclis kapısından girerken görevlilerle emniyet görevlileriyle on dakika tartışmak zorunda kaldım. Tutturmuşlar ‘Meclis Başkan talimatı var arabanızı arayacağız.’ Milletvekilinin arabasının aranmasına nasıl talimat verirsiniz? Nasıl verirsiniz” diye sordu.

Şentop: Nerede yazıyor?

Şener, “Anayasa diyor ki: Milletvekilinin evini arayamazsın” deyince Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Nerede yazıyor? Baktınız mı? Okudunuz mu” diye araya girdi. Şentop, “4 şeyi tadat ediyor Anayasa. Tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” dedi.

Şener şöyle devam etti:

“Dokunulmazlığın sınırlarını anlatıyorum. Yani siz milletvekili Meclis’e girerken arabasını aratma hakkına sahip olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Nasıl bir iştir o ya! Nasıl arattırırsınız milletvekilinin arabasını? Milletvekilinin üzerini de arattıramazsanız, evini de arattıramazsınız gerekli prosedürler tamamlanmadığı sürece, buradan yasama dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece. Siz hâlâ talimatı uygulamayı Anayasa’nın üzerinde görüyorsunuz, kanun üzerinde görüyorsunuz, bu Meclis’in üzerinde görüyorsunuz”.

Komisyon Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Sizin göreviniz, milletvekillerinin arabalarını aratmak değildir, Anayasa da öyle bir hak size vermiyor” dedi.

"Koridorda gezemiyoruz, korumalar koridorda bize omuz atıyor, böyle bir şey olabilir mi?"

Komisyon Üyesi ve İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da şöyle eleştirdi:

“Cumhurbaşkanı Meclise geldiğinde burada bir koruma terörü estiriliyor. Arabamızı park edemiyoruz, girişte çıkışta problem… Cumhurbaşkanı, ‘cumhurbaşkanı’ olarak gelmiyor, ‘AK Parti Genel Başkanı’ olarak geliyor; buraya Kılıçdaroğlu geldiğinde nasıl bir muamele yapılıyorsa, Meral Akşener geldiğinde nasıl bir muamele yapılıyorsa, diğer genel başkanlar geldiğinde nasıl bir muamele yapılıyorsa aynı muamelenin yapılması lazım. Kimsenin burada can güvenliğiyle ilgili bir sorun yok ; olağanüstü tedbirler alınıyor, burada hayat yaşanmaz hâle getiriliyor. Koridorda gezemiyoruz, korumalar koridorda bize omuz atıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yani bu konuda Meclis’in, iradesini ortaya koyması lazım.”