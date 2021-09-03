CHP'li Sarıbal: Çiftçilik batırıldığı için tarım çok ciddi sıkıntılar yaşıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çiftçilik batırıldığı için tarım çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çiftçinin artık örgütlenmesi lazım'' dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı mahallesindeki köy kahvesinde Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği Paneli düzenlendi. Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Sarıbal, "Çiftçi, milli gelirden en az pay alan kesim. Hükümet mülksüzleştirme, yoksullaştırma ve sadece ithalata dayalı bir tarım politikası yürütüyor" diye konuştu.

Panele Orhan Sarıbal'ın yanı sıra tarım ekonomisti Prof. Tayfun Özkaya, İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı Mine Pakkaner, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak konuşmacı olarak katıldı. Paneli üreticiler ve vatandaşlar takip etti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, tarım ve gıdanın insanlığın temel sorunu olduğunu vurgulayarak şunları belirtti: "Birkaç yıl önce bir grup siyasetçi, sanayici ve iş dünyasının paralı adamları, ‘Bir cep telefonu eşittir bir kamyon buğday’ diyordu. Yani 'Ne uğraşıyorsunuz' diyorlardı, bize ders veriyorlardı. Covid-19 sürecini yaşadık. Tarım Bakanı, ‘Tarımsal gayri safi milli hasılamız az. Bir kilogram İHA-SİHA’nın değeriyle bir kilo tarım ürünün değeri aynı değildir’ diyordu. Tarım ve gıdanın sermaye ve politikacılar tarafından nasıl algılandığını ortaya koyan temel iki örnek. Marketlere gittiğinizde cep telefonu için mi alışveriş yaptınız. İHA-SİHA mı aldınız evde oturduğumuz Covid sürecinde. Herkes ekmek, makarna ve gıda maddeleri alarak yaşamını sürdürdü. Gıdasız yaşam sürmez." "Ciddi problem var. Bunun sebebi de hükümetin tarım politikaları" Tüketici ve üreticinin Türkiye'de örgütlü olmadığını söyleyen Sarıbal, konuşmasına şöyle devam etti: "Çaykur, üreticiden 4 liraya çay alıyor. 6 kilo yaş çaydan bir kilo kuru çay çıkıyor, bunu 35 liraya satıyor. Bir başka özel kuruluş 2, 4 liraya yani 1,6 lira daha düşük fiyata alıyor. Markete gittiğinde Çaykur'un 35 liralık çayını, özel sektörünkini ise 45 liraya alabiliyorsun. Tüketicinin burada ‘Ben hangi anlayışla bu çayı pahalı alıyorum. Çaykur'un çayını 35 liraya almalıyım. Şimdi 45 liraya satıyor, buna itiraz etmem lazım’ demeli. Biz artık üreten bir Türkiye olmak yerine tüketen ve büyük şirketlerin birer müşterisiyiz. Aslında para ve gıda politikasının temeli bu. Politik meseleler bunlar. Çiftçi elinden geldiği kadar çalışıyor. Çiftçi milli gelirden en az pay alan kesim.



Yıllık asgari ücret brütü 7 -8 bin dolar. En düşük ücretle çalışan çiftçinin ortalama gelirden aldığı pay 3 bin dolar civarında. Çiftçinin artık örgütlenmesi lazım. Türkiye'de başka bir siyasi düşünceyi ifade ediyor diye kooperatifçinin canına okudular. İzmir'de Aziz Bey (Aziz Kocaoğlu) ile başlayan ciddi bir tarımsal kalkınma ve yürüme modeli var. Tunç Bey (Tunç Soyer) ve ilçe belediyeleriyle bu devam ediyor. İzmir'de çiftçi ile devlet arasında ilişki kuruldu. Ancak Türkiye'de mülksüzleştirme, yoksullaştırma, el değiştirme ve sadece ithalata dayalı bir tarım politikası var. Çiftçilik batırıldığı için tarım çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. 35 milyon dönüm tarım alanı son 15 yılda tarımdan çıktı. 700 bin çiftçi ailesi tarımdan uzaklaştı. 19 yılda ithalat için verilen para 120 milyar dolar. Yemin kilosu 3 lira 60 kuruş. Bir litre süt 3 lira 20 kuruş. Ciddi problem var. Bunun sebebi de hükümetin tarım politikaları." ''Sasalı ve Kaklıç'ı İzmir'in gündemine koyacak''