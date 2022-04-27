CHP'li Salıcı: Eğer bu ülkede kaynak yoksa, 5’li çetenin parası tıkır tıkır nasıl ödeniyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Eğer bu ülkede kaynak yoksa, eğer bu ülke fakirse, 5’li çetenin ihalelerinin parası tıkır tıkır nasıl ödeniyor? Biri çıksın bunun hesabını versin. O kimsenin geçmediği bayramda da pahalı olduğu için geçilmeyecek köprülerden senin de vermiş olduğun vergiden oraya ödeme yapılıyor. Deli Dumrul bile köprüden geçenden para alıyordu. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindeki heyet, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Konya’da dün CHP Karapınar İlçe Başkanlığı binasının açılını yaptı. Partiye katılan vatandaşlara rozetlerinin de takıldığı törende Salıcı, şöyle konuştu:

"Emekliye 2 maaş ikramiye dedik, biz söyledik diye geldi, bunu bir yere yazın"

Emekliye 2 maaş ikramiye dedik. Kim dedi önce CHP söyledi. Ne dediler, emekliye 2 maaş ikramiye verecek kaynak yok dediler. Sonra emekliye 2 bayram ikramiyesi geldi mi arkadaşlar? Biz söyledik diye geldi. Bunu bir yere yazın. Biz 2 maaş ikramiye dedik. Onlar bin lira getirdi. Geçenlerde konuştuk gene bu bin lira ikramiyeyi yükseltmek lazım. En azından asgari ücrete yükseltelim. Bu ülkede enflasyon var. Bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu ülkede çarşı pazar karışmış durumda, fiyatlar yükselmiş durumda. İnsanlar almış oldukları parayla geçinemez durumda. Yükseltiler mi, yükseltmediler.

"İktidar ülkenin önünü kapatmış durumda"

Eğer bu ülkede kaynak yoksa, eğer bu ülke fakirse, 5’li çetenin ihalelerinin parası tıkır tıkır nasıl ödeniyor? Biri çıksın bunun hesabını versin. O kimsenin geçmediği bayramda da pahalı olduğu için geçilmeyecek köprülerden, otobanlardan, senin de vermiş olduğun vergiden oraya ödeme yapılıyor. Geçilmiyor ama sen ödüyorsun. Deli Dumrul bile köprüden geçenden para alıyordu. Köprüden geçmeyenden para almıyordu. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Şu anda Türkiye’de yapılan edilen ülkenin geleceğine dair işlerin büyük bir kısmının önünü kapatmış bir iktidar var.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız demişlerdi"

Hep şununla övünüyorlardı. Diyorlardı ki 'biz en büyük 20 ekonominin arasındayız'. Bunu biz yaptık. ‘Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız’ diyorlardı. Bunu söylüyorlar. 2023 yılına kalmadan şu anda biz ilk 20’den düştük. Tahminler gelecek sene ilk 20’nin içinde olmayacağımızı söylüyor. Hatta 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız dediği zamanda da biz 23’cü olacağız. Tahminler onu gösteriyor.

"Vatandaş değil, saraydakiler dişini sıksın"

Bu ülkede vatandaşın çoğunluğuna sahip çıkan bir iktidar yok. Ama 5 şirketten oluşan çetesi var. Ona sahip çıkma konusunda çok hassas. Onu parası tıkır tıkır ödeniyor. Ama vatandaşa gelecek olan sosyal yardımlara, vatandaşa yardım yapmaya, vatandaşın asgari ücretine, emekli maaşına geldiği zaman orada kaynak yok deniliyor. Sıkıntıya gireriz deniliyor. Zorluklar var ama dişinizi sıkın deniliyor. Niye Karapınarlı dişini sıkıyor da saraydakiler dişini sıkmıyor. Saraydakiler dişini sıksın.

"İktidar açıkça bu ülkeyi soyanlardan yana"

Biz diyoruz ki bu ülkede elektrik sorunu var vatandaşın elektriği kesiliyor. Biz diyoruz ki vatandaş elektrik faturasını ödemede zorlanıyor. Sıkıntı yaşıyor. İktidar diyor ki sizin söylediğiniz kadar çok elektrik kesmedik. Ya sen bir vatandaşın elektriğini kesmedim desene. Bunlar enerji şirketlerinden yana. Bunlar 5’li çeteden yana. İktidar açıkça bu ülkeyi soyanlardan yana.”