CHP'li Şahin: Isparta Şehir Hastanesi'nde önce temel atıp, sonra ihaleyi vermişler

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesi'nin ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını belirterek, "CHP olarak Sağlık Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın istifalarını istiyoruz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Isparta Şehir Hastanesi'nin önce temelinin atıldığını, daha sonra ihalesinin yapıldığını iddia etti. Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta Şehir Hastanesi'nin ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını ifade etti.

Hastanenin temel atma töreninin 12 Mart 2014, ihalesinin ise 4,5 ay sonra 24 Temmuz 2014'te gerçekleştirildiğini belirten Şahin, cumhuriyet tarihinde ilk kez bir projenin, ihalesi yapılmadan temelinin atıldığını ifade etti.

İhaleye ilişkin evrakları basın mensuplarına gösteren Şahin, ihale komisyonu üyelerinden birinin, ihalenin iptal edilmesini istediğini söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı bu konuda ne diyor? Bu yolsuzluklar hakkında hiç sesi çıkmadı. Evrakların altında Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzası var. Sayın Bakan ses çıkartmıyorsa o da ortaktır. Bu evraklara 'sahte' diyorlarsa, çıksınlar. Isparta Şehir Hastanesi'ndeki usulsüzlükler cumhuriyet tarihinde ilktir. Önce firmayla temel atıp, daha sonra ihaleyi vermişler. İhale komisyonu 'iptal edelim' demesine rağmen baskı yaparak, zorla ihaleye imza attırmışlar. Bir kişi itiraz ediyor, o yolsuzluklar ortaya çıkıyor. CHP olarak Sağlık Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın istifalarını istiyoruz."