CHP'li Polat, Mersin Limanı'nda muzların içinde yakalanan uyuşturucuların detaylarını anlattı: Uluslararası şebekenin Ekvador ayağı, muz ihracatçısı ‘Frutadeli’ adlı şirket

Sahada yaptığı görüşmelerde; “Türkiye’ye en çok muz girişinin olduğu Mersin Serbest Bölgesi’nde X-Ray cihazı bulunmadığı”, “muz yüklü konteynırların da Mersin Limanı’ndaki 4 X-Ray cihazından geçirilmediği” ve “dedektör köpeklerin muz konteynırlarına götürülmediği” bilgilerini edindiklerini kaydeden Polat şunları söyledi:

“Saha çalışmasında profesyonelce paketlenen kokainin, muz ile yakın yoğunluğa sahip olduğu için X-Ray cihazlarında görünmediğine yönelik bilgiler aldık. Ticaret Bakanı değişikliği, Mersin Limanı ile ilgili iddialar ve kokain operasyonlarının ardından son dönemde ciddi bir dedektör köpek görevlendirmesi yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce Ticaret Bakanlığı’na, “Gümrükleri zapturapt altına alın. Sizinle Mersin gümrüklerini konuşmak zorunda kalmayalım’ uyarısında bulunmuştum. Geldiğimiz noktada bu kadar uyuşturucu sevkıyatı olan bir yerde bakanlığın en tepeden başlayacak şekilde bir soruşturma başlatması gerekiyordu ama bir adım atılmadı.”

"Bu işin içerisinde olan kişilerin, parti üyelikleri üzerinden korunup korunmadıklarını merak ediyoruz"

Polat, Ekvador-Mersin hattındaki uyuşturucu trafiğinde dikkat çeken ilişki ağlarına ulaştıklarını belirterek “Geçen 22 Haziran’da içerisinde yaklaşık 460 kilogram kokain ele geçirilen konteynırın göndericisi Ekvador’daki Frutadeli, alıcısı ise Mersin’de faaliyet gösteren “Alyans Meyve” adlı bir firma. Alyans Meyve’nin kurucusu M.A.K’nin aktif AK Parti üyesi olması, 2019’da şirketi M.A.K’den devralan A.K’nin de 2016’da üye olduğu AK Parti’den 2020’de istifa ettiğini görüyoruz. Burada bir siyasi partinin üyelerini uyuşturucu sevkıyatıyla bağlantılandırma gibi bir niyetimiz yok. Fakat bu işin içerisinde olan kişilerin, parti üyelikleri üzerinden korunup korunmadıklarını merak ediyoruz” diye konuştu.

Mersin’e gönderdiği muz yüklü konteynırlarda kokain ele geçirilen Frutadeli’nin sosyal medya sayfasında; Ekim 2017’de paylaşılan fotoğrafta, Ekvadorlu firmanın sahibi S.M. ile Mersin merkezli Öz Şimşekler Gıda’nın ortaklarından H.İ.Ş’nin bir arada olduğu görüldü. Frutadeli’nin sahibi S.M’nin sosyal medya paylaşımlarında, Nisan 2017’de İstanbul’a geldiği, katıldığı bazı toplantıların yanı sıra Bayrampaşa sebze ve meyve halini ziyaret ettiği görüldü.