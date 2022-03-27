CHP’li Öztunç'tan Erdoğan'ın "şifa" tarifine tepki: Milyonlarca insan dışarıda aç geziyor, aç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa." açıklamasına tepki gösterdi. Öztunç, “Beyefendi her akşam yatmadan önce; manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması ve yulafı karıştırıp yiyormuş. Millet çocuğuna süt bulamıyor. Bir lira tasarruf yapmak için Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Ama siz, malı götürüyorsunuz. Hayat size güzel” dedi.

Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya gelmiş ve “Her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay kaşığı biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yine müthiş mutfak önerileri gelmiş. Beyefendi, her akşam yatmadan önce; manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması ve yulafı karıştırıp yiyormuş, sonra da yatıp uyuyormuş.

"Manda yoğurdunun kilogramı 78 TL"

Peki bunların fiyatı ne kadar? Manda yoğurdunun 1 kilogramı, çömleksiz olanı 78 TL. Bir kilogram manda yoğurdu 78 TL. Kestane balının yarım kilosu 180 Türk lirası. Medine hurmasının 1 kilosu 120 lira. Yulaf ezmesinin 350 gramı ise 27 lira. Afiyet, bal şeker olsun Tayyip Bey.

Siz bunu yiyorsunuz. Peki millet? Millet çocuğuna süt bulamıyor, süt. Evladına bir kilogram süt alamıyor. Bir lira tasarruf yapmak için Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Ama siz, malı götürüyorsunuz. Hayat size güzel.

"Artık milletle dalga geçiyorsunuz"

Emine Hanım, ‘porsiyon küçültün’ demişti. Siz porsiyonu büyüttünüz. Belli ki saraydaki porsiyonlar büyümüş durumda. Milletvekillerinizden biri çıkıyor diyor ki, ‘domatesi taneyle alın.’ Öbürü, ‘yarım kilo kıymacık alın’ diyor. Siz? Yulaf ezmeleri, Medine hurmaları, manda yoğurdu, kestane balı. Bunlarla besleniyorsunuz. Artık milletle dalga geçiyorsunuz. Koptunuz milletten. Milletten o kadar koptunuz ki dalga geçiyorsunuz. Milletin bulamadığı, bulamayacağı şeyleri öneriyorsunuz. Oysa millet bunları alamıyor. Bir kilogram süt alamıyor. Ekmek için, ayçiçek yağı için kuyruklarda bekliyor.

"Kendiniz sarayınızda maşallah, ballı börek, bir eliniz yağda, bir eliniz balda"

Milleti sefalete, yokluğa mahkum ettiniz. Kendiniz sarayınızda maşallah, ballı börek, bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Bunların hiçbirisine de para ödemiyorsunuz. Hepsini devletin kesesinden yiyorsunuz. Devletin malından yiyorsunuz. O yüzden size kolay. Siz bunları rahat rahat yersiniz. Çünkü hiçbirinin parası sizin cebinizden çıkmıyor.

"Milyonlarca insan dışarıda aç geziyor, aç"

Afiyet olsun. Bu akşam yine manda yoğurdunu, kestane balını, yulaf ezmesini ve Medin hurmasını karıştırın, bir güzel yatın uyuyun. Gönül rahatlığı ile uyuyabiliyor musunuz, bilmiyorum. Vicdanınız rahat mı bilmiyorum. Biliniz ki siz uyurken, milyonlarca insan dışarıda aç geziyor, aç.” (ANKA)