CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a: Bozkurt'ta cami avlusunda miting yaptı; yahu böyle bir günde bile siyaset yapılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel felaketi yaşayan Kastamonu Bozkurt’ta, cami avlusunda yaptığı konuşmaya tepki göstererek, “Cami avlusunda miting yaptı. Sanki sel felaketine gelmemiş de mitinge gelmiş, seçim çalışmasına gelmiş gibi konuştu. Yine ‘onlar’ dedi, ‘biz’ dedi. Siyaset yaptı. Yahu böyle bir günde bile siyaset yapılmaz” dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sel felaketi yaşanan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte incelemelerde bulundu. Aynı saatlerde ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

"Gerçekten çok şaşkınım"

Öztunç, şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan az önce Bozkurt’a geldi. Biz de Bozkurt’tayız. Bir konuşma yaptı. Konuşmayı cami avlusunda yaptı. Gerçekten çok şaşkınım. Cami avlusunda miting yaptı. Sanki sel felaketine gelmemiş de sanki mitinge gelmiş, seçim çalışmasına gelmiş gibi konuştu. Yine ‘onlar’ dedi, ‘biz’ dedi. Siyaset yaptı. Yahu böyle bir günde bile siyaset yapılmaz. Niye siyaset yapıyorsunuz? Gelmişsiniz, burada sel felaketi yaşanmış. İnsanlar selden etkilenmişler. Sayın Erdoğan ne kadar başarılı olduğunu söyledi. Allah aşkına… Hala kayıp insanlar var. Kayıp insanlar varken, onların cenazeleri daha yerlerdeyken, bulunamazken, nerede olduğu bulunamazken… Bu nasıl bir anlayıştır ki burada siyaset yapıyorsunuz? Hiç mi saygınız yok insanlara? Bu kadar mı vicdanınız köreldi, kalbiniz köreldi? Hiç mi saygınız yok insanlara? Allah aşkına… Bura siyaset yeri değil. Geldiniz yine Bozkurt’ta yaptınız. Ayrımcılık yaptınız. ‘Onlar’ dediniz, ‘biz’ dediniz. Oy devşirmeye çalışıyorsunuz. Oy zamanı mı ya? Allah aşkına… İsyan ediyorum. Yazık gerçekten yazık. Üzülüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir Cumhurbaşkanlığı’nı hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor.”

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