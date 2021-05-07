CHP'li Öztunç'tan Bakan Çavuşoğlu'na: Amasra’ya yabancı turist çok gelmiyor; ne olacak, Amasralı aşılanmayacak mı?

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Turisti gören herkesi aşılayacağız, diyen Çavuşoğlu'na tepki göstererek, "Burası Amasra, turistik bir kent, Amasra’ya hiç yabancı turist geliyor mu? Çok gelmiyor. Daha çok yerli turist geliyor. Ne olacak? Amasralı aşılanmayacak mı? Bu mudur sizin yönetim anlayışınız, böyle yönetim olur mu?" dedi.

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Amasra’da bulunan bir maden şirketi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın şirketle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle itibarlarının zedelendiği iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Çakır’ı ziyaret ederek destek verdi. Destek açıklamasının sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aşıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Öztunç, Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasının yanlış bir söylem olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turistlerle ilgili aşı ile ilgili bir açıklama yaptı. Turist gelsin diye turisti gören herkesi aşılayacağız diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir. Burası Amasra, turistik bir kent, Amasra’ya hiç yabancı turist geliyor mu? Çok gelmiyor. Daha çok yerli turist geliyor. Ne olacak? Amasralı aşılanmayacak mı? Bu mudur sizin yönetim anlayışınız, böyle yönetim olur mu? Milletin aşıya ihtiyacı var bunlarında akla ihtiyacı var. Millete aşı lazım, kusura bakmasınlar bu açıklamayı yapanlara akıl lazım akıl. Bu akıl fukaralığıdır. O zaman herkes bir turist yakalasın kendisine aşı yaptırsın. Böyle bir acziyet olur mu?"

AKP ve MHP'ye davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç CHP olarak görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için CHP’li vekiller olarak imza vereceklerini söyledi. Öztunç, “301 imza lazım. Biz vereceğiz, Millet İttifakı’nın da vereceğine inanıyoruz. AK Parti ve MHP’lileri de imza vermeye davet ediyoruz. İmza vermezlerse demek ki bir korkuları var. Bizim de başımız belaya girer diye korkuyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bartın'daki Amasra Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztunç, şunları söyledi:

"Pekcan suçluysa ceza çekmeli"

128 milyar dolar nerede ey iktidar, ey Erdoğan? Uyduruk kaydırık çizgi filmler yapacağına 128 milyar doların nereye gittiğini açıklayın. Sormaya devam edeceğiz. Damat nerede diye, Ruhsar Pekcan nerede diye sormaya devam edeceğiz. Yüce Divan’a gönderme konusunda AK Parti korkak davranıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir skandal olduğu zaman o bakan hesap verir. Aklanırsa aklanır başımızla beraber. Ama suçluysa cezasını çekmesi gerekiyor.

Biz CHP olarak Meclis açılır açılmaz Ruhsar Pekcan ile ilgili Soruşturma Komisyonu kurulması için imza vereceğiz. 301 imza lazım. Biz vereceğiz, Millet İttifakı’nın da vereceğine inanıyoruz. AK Parti ve MHP’lileri de imza vermeye davet ediyoruz. İmza vermezlerse demek ki bir korkuları var. Bizim de başımız belaya girer diye korkuyorlar.

"Mehmet Cengiz para kazansın diye vadi bitiriliyor"

İkizdere'de Mehmet Cengiz isimli iş adamı para kazansın diye vadi bitiriliyor, ağaçlar kesiliyor. Feryat ediyoruz, yazıktır günahtır. Orada yaşayan insanlar feryat ediyor, 'Yaşam alanıma dokunma. Burası bizim baba ocağımız' diyorlar. Aynı zamanda orası kendi baba ocağı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan izliyor hatta destekliyor. Bir sürü açıklama yapılıyor. Oysa İkizdere'de bu katliamın durması gerekiyor.

"İktidar gözü hazine arazilerine dikti"

Kasada, hazinede para kalmayınca gözü hazine arazilerine diktiler. Bodrum'da 1 milyon metrekare arazi satılığa çıkarılıyor. Sanayi tesisleri bitiriliyor, fabrikaları sattılar. Ellerinde bir sahiller kaldı, kıyı kentlerimizdeki hazine arazileri kaldı, şimdi de onları satıyorlar. İzin verdirmeyeceğiz. Merak ediyorum, Bodrum'daki 1 milyon metrekare hangi Katarlı iş adamına söz verildi? Hangi AK Parti yandaşına söz verildi? Mirasyedi bir iktidarla karşı karşıyayız.