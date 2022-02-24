CHP'li Öztunç: Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa'nın ortasında başka bir ülkeyi işgal etmesi kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine ilişkin olarak, "Sayın Genel Başkanımız tüm liderlerle telefon görüşmesi yaptı ve süreci değerlendirdi. Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa'nın ortasında başka bir ülkeyi işgal etmesi kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin Montrö Anlaşması'na sıkı sıkıya bağlı kalması gerekliliğini dile getiriyoruz. Türkiye bir savaşta değildir. Montrö Sözleşmesi'ne göre boğazlara ilişkin tavır alınması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Ali Öztunç, İzmir programı kapsamında bugün CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i ziyaret etti. Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın da yer aldığı ziyaret öncesinde gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

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"Partimizin MYK'sı, yönetim kurulu olağanüstü toplanacak"

Öztunç, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Türkiye, bölgesinin önemli ülkelerinden biri. Dünyada bir kriz yaşanıyor. Rusya-Ukrayna krizi farklı boyuta geldi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programını keserek Ankara'ya dönme kararı aldı. Partimizin MYK'sı, yönetim kurulu olağanüstü toplanacak. Sayın Genel Başkanımız, tüm liderlerle telefon görüşmesi yaptı ve süreci değerlendirdi. Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa'nın ortasında başka bir ülkeyi işgal etmesini kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin Montrö Anlaşması'na sıkı sıkıya bağlı kalması gerekliliğini dile getiriyoruz. Türkiye bir savaşta değildir. Montrö Sözleşmesi'ne göre boğazlara ilişkin tavır alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin birtakım söylemlerde bulunanların bugün Montrö'nün ne kadar önemli olduğunu anlamasını umuyoruz. TBMM'de hükümetin, zirveden sonra gelip milletvekillerine, halkın temsilcilerine bilgi vermesi gerektiğini ifade ediyoruz."

"AK Parti'nin tek derdi paranın ve doların yeşili"

İzmir'deki projelerle ilgili de konuşan Öztunç, şunları kaydetti:

"İzmir, Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisi. AK Parti hükümeti, 20 yıllık iktidarı döneminde, özellikle son 10 yılda İzmir'de çevre ve doğa talanı yapıyor. O güzellikleri birilerine peşkeş çekiyor. Eski Foça'da gördük, neredeyse her yerde villa için izin verilmiş durumda. Her yerde mantar gibi villalar, evler yaptırıyorlar. Taş ocakları Türkiye'nin dört bir yanında. Maden ocaklarına ruhsat veriyorlar. Bir daha Foça'yı, Çeşme'yi bulamayız. Ama AK Parti'nin tek derdi paranın ve doların yeşili. Biz de doğanın yeşiline sahip çıkmak istiyor.”

"Hamza Dağ, boş boş konuşmasın"

İzmir'in Karaburun ilçesinde yapılmak istenen TOKİ konutları ile ilgili tartışmalara değinen Öztunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karaburun'daki süreci takip ettik. TOKİ Başkanı haddini aşan açıklamalar yaptı. TOKİ Başkanı bürokrattır, seçilmiş belediye başkanımız hakkındaki açıklamalarını kınıyorum. AK Parti, İzmir'i peşkeş çekmek istiyor. Hamza Dağ orada burada boş boş konuşmasın. İzmir'e sahip çıksın. Zerre kadar İzmir sevdası varsa AK Partililerin ve Hamza Dağ'ın, İzmir'in ranta kurban edilmesinin önünde durması gerekiyor. AK Partililer İzmir'i peşkeş çekmeye, CHP ise sahip çıkmaya çalışıyor. Son Ukrayna krizinde daha iyi anlamak gerekiyor; İzmir bedel ödenerek alınmış bir şehirdir.

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