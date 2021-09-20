CHP'li Öztunç: Aile hekimlerinin birçoğu ek ödeme alamadı; temel ve ek ücret ödemeleri yapılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının birçoğunun 3 bin TL ve bin 500 TL olan pandemi ek ödemelerini alamadıklarını belirtti ve "Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve süreleri iyileştirilmeli, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğundan hareketle, çalışanlar arasında çalışma barışını bozmayan adaletli, temel ve ek ücret ödemeleri yapılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, temmuz ayı itibariyle yürürlüğe giren ve sağlık çalışanlarının ek ödeme almasını çeşitli koşullara bağlayan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği düzenlemesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Öztunç şu açıklamayı yaptı:

"Maddi ve manevi risk altındalar"

"Covid-19 süreci toplumun tümünü etkilemesinin yanı sıra virüsten etkilenme açısından özellikli grupların başında sağlık çalışanları gelmektedir. Sürekli tetikte olma hali, ekip uyumu ve takibi gereksinimi, ev/iş gereksinim çatışması, uzun çalışma saatleri, psikolojik yük, yorgunluk, mesleki tükenme gibi çok çeşitli maddi ve manevi risk altındadırlar.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten Aile hekimleri ve Aile sağlığı hizmeti çalışanları için pandemi sürecinde aşı çalışmaları kapsamında toplum bağışıklığının sağlanmasına yönelik katkılarından ötürü ilave ödeme yapılması öngörülmüştür. Ancak ek ödeme alabilmek 28.07.2021 tarihli 1206 sayılı olur ile bazı ön koşullara bağlanmıştır.

"Ek ücret ödemeleri yapılmalıdır"

Eylül ayı itibariyle Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan birçok doktor ve hemşire pandemi ek ödemelerini alamamışlardır. Sağlık çalışanları aşı yapmaya devam ediyor ancak ek ödemelerini alamıyor. Performans kriterlerinin tamamını yerine getirmelerine rağmen sağlık hizmetlerinin birinci basamağını oluşturan sağlık emekçileri düzenlemeden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle ödenekleri alamamışlardır. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve süreleri iyileştirilmeli, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğundan hareketle, çalışanlar arasında çalışma barışını bozmayan adaletli, temel ve ek ücret ödemeleri yapılmalıdır. Sağlığa ayrılan bütçe, pandemi gerçeklerine uygun, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, hak ettiği payın verildiği şekilde düzenlenmelidir."

"Sağlık çalışanlarının yüzde kaçına 3 bin TL, yüzde kaçına bin 500 TL verilmiştir?

Öztunç, Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınıza bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ASM’nde kaç ilimizde ne kadar tutarda ilave ek ödeme yapılmıştır? Üniversite Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına ek ilave ödeme verilmekte midir? Eğer değilse üniversite hastanelerinde çalışanlara ödeme ile ilgili düzenleme düşünüyor musunuz? Aile Sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde kaçına 3.000 TL, yüzde kaçına 1.500 TL verilmiştir? Hiç ek ücret alamayanların yüzdelik oranı nedir? Aile sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları için ek ödeme adı altında ayırdığınız toplam bütçe tutarı nedir? Ek ödeme ücretlerinin ödenmediğine ilişkin duyumlar Kamuoyuna yansımıştır, Covid-19 süreci halen devam ediyorken düzenlemenin sürekli hale getirilmesine ilişkin çalışmalarınız var mıdır?" (ANKA)