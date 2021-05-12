CHP'li Öztrak: Mehmet Ağar'ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina hakkındaki 'Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır' sözlerini hatırlatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir?" diye sordu ve "Devlet krizi dediğimiz tam da budur" dedi.

Öztrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar 'Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır' diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.e soruyorum; Ağar’ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur."