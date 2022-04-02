CHP'li Öztrak, ekonomiyi değerlendirdi: Milletimiz çok büyük bir zulümle karşı karşıya

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Tekirdağ’da, “Milletimiz çok büyük bir zulümle karşı karşıya. Ardı ardına zamlar geliyor, milletimiz perişan oluyor. Sonra da çıkıyorlar millete manda yoğurdunu, Medine hurmasını, kestane balını karıştırın, bir de yulaf koyun içine yiyin; diyorlar. Millette bunları yiyecek hal bırakmadınız, farkında değilsiniz” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da; iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Öztrak’a ziyaretlerinde CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve partililer eşlik etti.

Öztrak, Tekirdağ Ticaret Borsası’nı ziyaretinin ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Öztrak, iş insanı Ethem Sancak’ın AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini değerlendirerek, “Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Ethem Sancak, çıktı dedi ki 'AK Parti’yi iktidara ABD getirdi.' Ondan sonra soruşturmalar başladı. Halbuki kurucusu…" dedi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Erdoğan daha parti genel başkanıyken Beyaz Saray'da kabul edildi"

“Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Ethem Sancak, çıktı dedi ki “AK Parti’yi iktidara ABD getirdi’ dedi. Ondan sonra soruşturmalar başladı. Halbuki kurucusu… Biliyor herhalde ne olup bittiğini. Bütün Türkiye de görüyordu zaten, ne olup bittiğini. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan daha parti genel başkanıyken Beyaz Saray'da kabul edildi. Sonra arkasından çıktı dedi ki ‘Ben Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım.’ Her şey aslında milletin gözü önünde meydana geldi.

Şimdi tutmuşlar herkesi başka ülkelerle iş birliği yapmakla, başka elçiliklerden icazet almakla suçlayan AK Parti’nin ne olduğu ortaya çıkınca da kurucularını da disiplin kuruluna verdiler. Yani o da istifa etti. Ama bugün artık her şey Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşiyor. Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık, net ortada.”

Öztrak, elektrik, doğal gaz ve gıda ürünlerine yapılan zam kararlarını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Zamlar artık giderek bir zulüm, bir soygun halini aldı"

“Zamlar artık giderek bir zulüm, bir soygun halini aldı. Dün sabah uyanıyoruz doğal gaza zam geliyor. Bir gün önce şekere zam geliyor. Daha önce bakıyorsunuz akaryakıta zam geliyor. Sonra indirim geliyor, sonra tekrar zam geliyor. Bütün dünya akaryakıt üzerinden almış olduğu vergileri düşürürken biz akaryakıt üzerindeki vergileri artırmaya çalışıyoruz.

Çok açık söyleyeyim: Bu ülke yönetilmiyor, savruluyor. Maalesef milletimiz çok büyük bir zulümle karşı karşıya. Ardı ardına zamlar geliyor, milletimiz perişan oluyor. Ondan sonra da çıkıyorlar millete manda yoğurdunu, Medine hurmasını, kestane balını karıştırın, bir de yulaf koyun içine yiyin; diyorlar. Millette bunları yiyecek hal bırakmadınız, farkında değilsiniz.” (ANKA)