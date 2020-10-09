CHP'li Öztrak: Dolar ne zaman TL karşısında rekorlar kırmaya başlasa, Erdoğan soluğu Katar'da alıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Dolar ne zaman Türk lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan, apar topar soluğu Katar’da alıyor. Borç alan emir alıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin de konuşan CHP Sözcüsü Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Dolar ne zaman Türk Lirası karşısında rekorlar kırmaya başlasa Erdoğan, apar topar soluğu Katar’da alıyor. İşler böyle gidince bize borç veren Emir, her seferinde biraz daha tepeden bakar halde duruyor. Milletimiz de bu fotoğrafı görüyor? Sadece Emir mi? Erdoğan, 'Bu can bu tende kaldıkça alamazsınız' dediği Rahip Brunson’ı bir gecede Trump istedi diye Beyaz Saray'a gönderdi. Kendisine ‘Aptal olma’ diye mektup yazan Trump’ın yüzüne mektubu çarpamadı. Barış Pınarı Harekâtı hedeflerine ulaşmadan ordumuzu neden durdurdu? 36 askerimiz şehit olduktan sonra bunun hesabını sormaya gidiyor diye düşünürken Kremlin’de Putin’in kapısında ayakta bekledi mi beklemedi mi? Bunlar bizim içimizi acıtıyor. Borç alan emir alıyor. Bu manzarayı büyük bir acıyla izlemek zorunda kalıyoruz."