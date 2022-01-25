CHP'li Öztrak: Bu beceriksiz yönetim vatandaşa yaşattığı zulmü gizlerim zannediyor, bir sanatçıyı, “Dilini kopartmakla” tehdit edecek kadar gözü dönebiliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı Sezen Aksu'yu hedef göstermesine ilişkin olarak, "Bu beceriksiz yönetim vatandaşa yaşattığı zulmü gizlerim zannediyor, bir sanatçıyı, 'dilini kopartmakla' tehdit edecek kadar gözü dönebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "24 Ocak ülkemizde acı olayların yaşandığı bir gündür. Rahmetli Uğur Mumcu, 29 yıl önce 24 Ocakta, Hain bir suikastla aramızdan kopartıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan, 21 yıl önce yine bir başka 24 Ocakta, Görevi başında alçakça şehit edildi. Yine 15 yıl önce, bir başka 24 Ocak tarihinde, Değerli bir devlet adamını İsmail Cem’i kaybettik. Dün de Türk Sinemasının önemli bir ismi, Siyasette de milletimize hizmet etmiş, Belediye Başkanlığımızı yapmış, önemli bir sanatçı, Fatma Girik aramızdan ayrıldı. Kaybettiğimiz tüm bu değerli isimleri, Bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.Türkiye’miz; Gence düşman, Kadına düşman, Sanata ve sanatçıya düşman, Tabiata düşman, Sevgiye, saygıya düşman, Adalete ve hukuka düşman, Hoşgörüye düşman, Eleştiriye düşman, Şarkı sözlerine, Atasözlerine düşman, Milletini dilini kopartmakla tehdit edecek kadar gözü dönmüş, Bir ucube yönetim elinde savrulup, duruyor. Bu ucube rejim ülkemizi yönetemiyor. Cebimizi boşaltıyor." dedi.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Açız! ” feryatları, Artık camilerimizden yükseliyor. Ülkemizde korku duvarları çoktan yıkıldı. Bu nedenle de kralcılık oynayanların yüreklerini, İktidarı kaybetme korkusu iyiden iyiye kapladı. Artık herkes biliyor ve görüyor: “Kral çıplak!” Üstatlarının, “Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın; Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!” Dizelerinde dile getirdiği gibi, Bu tek kişilik ucube rejim, Düşmansız var olamıyor. “Korkulur olmak, Sevilir olmaktan daha güvenlidir” Taktiğinden medet uman bu meflûç yönetim, Kendinden olmayanı düşmanlaştırarak, Kin ve nefret tohumları ekerek, Kendi beceriksizliğini, Kendi kifayetsizliğini örterim sanıyor. Bunun için milleti birbirine düşmanlaştırmaya, Milleti tehdit etmeye, korkutmaya oynuyor.

Bu beceriksiz yönetim vatandaşa yaşattığı zulmü gizlerim zannediyor, bir sanatçıyı, “Dilini kopartmakla” tehdit edecek kadar gözü dönebiliyor. Bu beceriksiz yönetim; Televizyoncunun “haber yorumuna” karışarak, Sanatçının “sahne kostümüne” takarak, “Şarkı sözünden” nem kaparak, Vatandaşa yaşattığı zulmü gizlerim zannediyor. Bir sanatçıyı, Hem de Yüce Allah’ın mabedinde, “Dilini kopartmakla” tehdit edecek kadar gözü dönebiliyor. Bir gazeteciyi kendine hakaret ettiği gerekçesiyle, Hukuk dinlemeden, Gece yarısı tutuklayarak, Millete gözdağı vermeye kalkıyor. “Elinde sadece çekiç olan, Gördüğü her şeyi çivi sanırmış.” Ama dediğimiz gibi, Bu ülkede korku duvarları çoktan yıkıldı. Milletimiz o sınırları çoktan aştı.

Sayın Genel Başkanımız, “Hak, hukuk, adalet” diyerek, Dünya demokrasi tarihinin en anlamlı yürüyüşünü yaptığında, Zihinlerdeki o korku duvarları tuzla buz oldu. Biz bu ucube sistem, Bu tek kişilik rejim tartışmaları sırasında çok uyardık. “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz” dedik. “Hem Cumhurbaşkanı şapkası, Hem de Parti Genel Başkanlığı şapkası, Aynı kafada durmaz. Milletin huzuru kaçar, Aşı, işi azalır, Ağzımızın tadı kaçar” diye, Bu projenin sahiplerini çok uyardık. 3 yıl 6 ay 15 günün her dakikasında, yaşayarak gördük ki, Bu ucube sistem ve tek kişilik şahsım yönetimi, Ülkemizde, Ne huzur bıraktı, Ne aş bıraktı, Ne iş bıraktı, Ne de millette ağız tadı bıraktı."

"Doğalgaz tedariki de yüzde 40 azaltıldı"

Faik Öztrak, Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün kesildiğini söyleyerek, "Doğal gaz tedariki de yüzde 40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de üretim durdu. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa böyle bir skandalla karşılaşıyoruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. İran'dan gelen doğal gazda hemen hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu nedenle tüm Türkiye'de üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit olduk. Buna şaşırdık mı? Hayır. Perşembenin gelişi, çarşambadan belliydi" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kendilerinin ağustos ayından bu yana yönetimi uyardığını hatırlatan Öztrak, "'Önümüzde kara bir kış var. Doğal gaz depolarında yeterince gaz yok' dedik. 'Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da çok yüksek maliyete katlanacağız, tedbir alın' dedik. Biz bu uyarıları yaptığımızda, doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir. Oysa 2018 ve 2019'un Ocak aylarında depolarımızın yüzde 80'i, 2020 Ocak ayında yüzde 60'ı, 2021 Ocak ayında ise yüzde 57'si doluydu. İşin ilginç yanı biz bu verileri dillendirmeye başlayınca, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gün gün açıkladığı, depolanan gaz rakamlarını birden bire yayımlamayı bıraktı. En son veri, 18 Ocak 2022 tarihinde kaldı. Her işlerinde bir karartma, her işlerinde bir hinlik ve tabi sonunda kapatma ve keşmekeş" diye konuştu.