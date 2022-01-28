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CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli

"Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı"

28 Ocak 2022 20:50

CHP'li Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi. Özkoç, karara, "Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek!" diyerek tepki gösterdi.

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