CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, TBMM’de basın toplantısında ve Kocaeli’de bir parti toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı konuşmaların yer aldığı haberlerine ilişkin erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği; aralarında ANKA Haber Ajansı, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Yeniçağ gazeteleri ve KRT TV, Tele1’in de olduğu pek çok gazete ve televizyon kanalının internet sitesinin Özkoç’un açıklamalarının yer aldığı sayfalarına erişim engeli kararı aldı.

Özkoç, erişim engeli kararlarına, sosyal medya hesabında şu tepkiyi verdi:

"Sansürle doğruları gizleyemezsiniz"

“Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek! Sansürle doğruları gizleyemezsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz! Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama yarın sandıkta vatandaş senin Cumhurbaşkanlığına erişim engeli getirecek."